Большое количество запрещенной религиозной литературы и другого пособия аналогичного характера обнаружено и изъято правоохранительными органами в поселке Бум Габалинского района Азербайджана.

Как сообщается на сайте МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности оперативно-розыскных мер в доме жителей поселка Бум Гюльсуры Алиевой, Махира Мусаева и Афгана Асланова было обнаружено в общей сложности 92 книги, 13 журналов, 4 тетради с пометками, 51 CD и DVD и 5 карт памяти, содержащие информацию религиозного характера.

Также у указанных граждан было изъято изготовленное кустарным способом ружье, 12 патронов и 1 нож.

Ялчин Алиев, Г.Р.