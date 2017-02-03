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Общество

В субботу в Баку и на Абшероне без осадков, до +7 03.02.2017 14:57

В субботу, 4 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, днем немного пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман. 

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который в дневные часы сменится юго-западным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -1 до +2 градусов, днем - от +4 до +7. Непосредственно в Баку ночью в районе нуля, днем - от +5 до +7. 

Атмосферное давление опустится до 769 мм ртутного столба, влажность воздуха  составит порядка 70–80%, днем - 65–70%.

В районах Азербайджана 4 февраля также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от +3 до +8. В горной местности ночью - от -6 до -11, днем - от -2 до +3 градусов.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 4 февраля на Абшеронском полуострове будет наблюдаться температура, близкая к климатической норме, что наряду с обогащением воздуха кислородом благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.  

Елена Остапенко, Э.Т.

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