В субботу, 4 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, днем немного пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который в дневные часы сменится юго-западным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -1 до +2 градусов, днем - от +4 до +7. Непосредственно в Баку ночью в районе нуля, днем - от +5 до +7.

Атмосферное давление опустится до 769 мм ртутного столба, влажность воздуха составит порядка 70–80%, днем - 65–70%.

В районах Азербайджана 4 февраля также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от +3 до +8. В горной местности ночью - от -6 до -11, днем - от -2 до +3 градусов.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 4 февраля на Абшеронском полуострове будет наблюдаться температура, близкая к климатической норме, что наряду с обогащением воздуха кислородом благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.