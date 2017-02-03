Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи зафиксировала в прошедшие снежные дни 73 инцидента, связанные с получением травмы в результате выпадения снега и образовавшегося впоследствии льда.

Об этом сообщил 1news.az главный врач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев.

По его словам, из указанного числа 64 человека были госпитализированы в специализированные травматологические медицинские учреждения, где прошли обследование и получили необходимое лечение, остальным же помощь была оказана на месте.

Ялчин Алиев, Г.Р.