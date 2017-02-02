Уничтожены четыре террориста, оказавших вооруженное сопротивление специальной оперативной группе СГБ

В результате расследования была подтверждена поступившая в Службу государственной безопасности информация о том, что группа лиц, принявших подчинение действующей за пределами Азербайджана террористической организации, приобретя взрывчатку и боеприпасы, планировали совершить террористические акты в различных местах республики на почве религиозного экстремизма, что определила необходимость принятия неотложных мер.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ, 31 января 2017 года была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых в подготовке особо тяжких преступлений на почве религиозного экстремизма граждан Азербайджанской Республики – М.Улубекова по кличке «Абу Хафса», Г.Демирова по кличке «Абдулгариб», Ф.Садыгова по кличке «Абдулхалид», Т.Алмамедова, С.Мамедова по кличке «Абдуллах». В ходе операции, оказавшие совместное сопротивление члены группы М.Улубеков, Т.Алмамедов, Г.Дамиров и С.Мамедов открыли огонь из автомата и пистолета, в результате ответных мер со стороны специальной оперативной группы в порядке, определенном законодательством, были уничтожены с использованием служебного оружия, Ф.Садыгов задержан в качестве подозреваемого лица.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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