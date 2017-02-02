USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
Общество

Уничтожены четыре террориста, оказавших вооруженное сопротивление специальной оперативной группе СГБ 02.02.2017 00:50

В результате расследования была подтверждена поступившая в Службу государственной безопасности информация о том, что группа лиц, принявших подчинение действующей за пределами Азербайджана террористической организации, приобретя взрывчатку и боеприпасы, планировали совершить террористические акты в различных местах республики на почве религиозного экстремизма, что определила необходимость принятия неотложных мер.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ, 31 января 2017 года была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых в подготовке особо тяжких преступлений на почве религиозного экстремизма граждан Азербайджанской Республики – М.Улубекова по кличке «Абу Хафса», Г.Демирова по кличке «Абдулгариб», Ф.Садыгова по кличке «Абдулхалид», Т.Алмамедова, С.Мамедова по кличке «Абдуллах». В ходе операции, оказавшие совместное сопротивление члены группы М.Улубеков, Т.Алмамедов, Г.Дамиров и С.Мамедов открыли огонь из автомата и пистолета, в результате ответных мер со стороны специальной оперативной группы в порядке, определенном законодательством, были уничтожены с использованием служебного оружия, Ф.Садыгов задержан в качестве подозреваемого лица.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

АЗЕРТАДЖ

162количество просмотров
Уничтожены четыре террориста, оказавших вооруженное сопротивление специальной оперативной группе СГБ
Заявление ученого совета Института истории им. А.Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана
Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана объявляет выборы на дополнительное вакантное место действительного члена НАНА

В соответствии с пунктом 5.2 Устава НАНА действительные члены НАНА (академики) избираются из числа членов-корреспондентов НАНА, являющихся гражданами Азербайджанской Республики
Свидетель по «Делу МНБ»: «Акиф Човдаров силой отнял у меня ресторан и землю»
Минздрав улучшает медобслуживание одиноких и лиц без определенного места жительства
Как полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕО

В связи с выпавшим снегом на трассе Баку-Сумгайыт в движении транспортных средств возникли проблемы
Вячеслав Сапунов об ошибках в энциклопедии КВН – ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Тонущий отец швырнул дочь на три метра, чтобы спасти ей жизнь - ВИДЕОЭкс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОВ Азербайджане ликвидирована группа террористовБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6СМИ: в Таиланде собаки спасли хозяина от королевской кобры - ВИДЕОШесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОГрузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕОКак полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 февраля01:20 Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря00:50 Уничтожены четыре террориста, оказавших вооруженное сопротивление специальной оперативной группе СГБ00:21 Заявление ученого совета Института истории им. А.Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана1 февраля23:53 Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана объявляет выборы на дополнительное вакантное место действительного члена НАНА23:25 Азербайджан на втором месте в рейтинге Всемирного экономического форума среди развивающихся стран22:38 Председатель Правительства Автономной Республики Аджария Грузии прибыл с визитом в Нахчыванскую Автономную Республику22:10 Промо-ролик матча «Карабах» - АЗАЛ - ВИДЕО21:49 Иран планирует построить 12 новых нефтегазоперерабатывающих заводов21:29 Бомбардир «Зиря» перешел в турецкий клуб21:08 Помощник Президента Азербайджана побывал в агентстве SPA Саудовской Аравии - ФОТО20:48 Генсек ООН призвал отменить ограничения на въезд в США20:34 Модная коллекция «Карабах» вновь показана в Берлине – ФОТО20:16 Свидетель по «Делу МНБ»: «Акиф Човдаров силой отнял у меня ресторан и землю»20:01 Президент Азербайджана утвердил список должностных лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной19:41 В результате провокации врага ранен военнослужащий ВС Азербайджана