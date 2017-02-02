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Общество

Состоялась церемония вручения Президентских премий для молодежи - ФОТО 02.02.2017 23:59

Молодежи, награжденной Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 января 2017 года, были вручены Президентские премии.

Выступая на мероприятии, посвященном этому событию, министр молодежи и спорта Азад Рагимов поздравил молодежь со знаменательным днем. Он отметил, что сегодня – большой праздник для молодежи. В этом году в Азербайджане в двадцатый раз отмечается День молодежи. Это – большой путь. За это время мы проделали большую работу. Азербайджан создал светскую модель в области молодежной политики, которая принимается в странах мира, международных организациях. Молодежь объединилась вокруг Президента и трудится во имя светлого будущего Азербайджана. Наша молодежь всегда будет идти в авангарде, идеи великого лидера Гейдара Алиева претворятся в жизнь», - сказал А.Рагимов.

Министр отметил, что двадцать один год назад именно в этот день по инициативе и с участием общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане был проведен первый форум молодежи. Тем самым великий лидер призвал молодежь к активному участию в жизни страны, государственном строительстве, формировании гражданского общества, особо подчеркнул их роль. В течение минувших лет азербайджанская молодежь стремилась быть достойной этого призыва великого лидера. Государственная молодежная политика, успешно осуществляемая сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева, развивается на качественно новом этапе, служит примером во всем мире.

Подчеркнув, что внимание и забота об азербайджанской молодежи продолжались на высоком уровне и в 2016 году, расширились международные связи нашей молодежи, министр сообщил, что в минувшем году было проведено в целом 150 мероприятий в области работы с молодежью, в том числе 120 мероприятий местного, а 30 – международного уровня.

На мероприятии также состоялось награждение добившейся успеха талантливой и творческой молодежи. В этом году Министерством молодежи и спорта были награждены 28 представителей творческой и талантливой молодежи, отличившихся в различных мероприятиях по основным направлениям государственной молодежной политики, а также показавших высокий результат в мероприятиях международного масштаба. Кроме того, по случаю Дня молодежи за прошлогоднюю успешную деятельность был награжден ряд молодежных организаций и организаций студенческой молодежи.

На мероприятии было объявлено, что Балакенский район избран «Молодежной столицей» Азербайджана на 2017 год. Было отмечено, что в онлайн-голосовании, проведенном на сайте www.genclerpaytaxti.az, приняли участие более 57 тысяч человек.

Заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев вручил символический ключ от города начальнику Управления молодежи и спорта Балакенского района.

Мероприятие было продолжено художественной частью.

АЗЕРТАДЖ

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