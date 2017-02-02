Очередной выпуск программы «Təhsildə...» вышел на онлайн-телеканале Министерства образования Təhsil TV.

Как сообщает 1news.az, на этот раз темой программы стал один из самых успешных проектов в системе высшего образования – SABAH.

Основной целью проекта SABAH является создание благоприятных условий для образования и развития студентов, а также формирования новой атмосферы в системе высшего образования, подготовки кадров, соответствующих современным стандартам, развития интеллектуального и творческого потенциала студентов.

Для того чтобы стать членом групп SABAH, в первую очередь, необходимо пройти регистрацию на официальной интернет-странице групп www.sabah.edu.az.

При этом средний академический балл студента должен превышать 61 и у студента не должно быть академических задолженностей. На втором этапе студенты должны сдать экзамен по английскому языку и логике. Студенты, успешно прошедшие оба этапа, примут участие в собеседовании.

На сегодняшний день группы SABAH функционируют в 11 высших учебных заведениях с высоким научно-педагогическим потенциалом, учебной лабораторией и материально-технической базой. В группах, где обучаются более 2300 студентов, преподают около 600 педагогов.

«В этом году в группах SABAH первый выпускной год. Учебу в группах окончат около 750 студентов. Минобразования уделяет особое внимание не только обучению этих студентов, но и их дальнейшей карьере», - заявил руководитель Исполнительного комитета SABAH Шахин Сеидзаде.

По его словам, с этой целью была создана академия SABAH, в которой студентов учат, как правильно составлять CV, устраиваться на работу, также созданы условия для их научно-исследовательской деятельности и создания стартапов.

Отметим, что посредством передачи «Təhsildə...» до общественности доводятся все новшества, реализуемые в образовательной сфере страны.

Предоставляем читателям возможность ознакомиться с очередным выпуском программы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.