USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
Общество

Очередной выпуск программы «Təhsildə...» посвящен проекту SABAH – ВИДЕО 02.02.2017 10:19

Очередной выпуск программы «Təhsildə...» вышел на онлайн-телеканале Министерства образования Təhsil TV.

Как сообщает 1news.az, на этот раз темой программы стал один из самых успешных проектов в системе высшего образования – SABAH.

Основной целью проекта SABAH является создание благоприятных условий для образования и развития студентов, а также формирования новой атмосферы в системе высшего образования, подготовки кадров, соответствующих современным стандартам, развития интеллектуального и творческого потенциала студентов.

Для того чтобы стать членом групп SABAH, в первую очередь, необходимо пройти регистрацию на официальной интернет-странице групп www.sabah.edu.az.

При этом средний академический балл студента должен превышать 61 и у студента не должно быть академических задолженностей. На втором этапе студенты должны сдать экзамен по английскому языку и логике. Студенты, успешно прошедшие оба этапа, примут участие в собеседовании.

На сегодняшний день группы SABAH функционируют в 11 высших учебных заведениях с высоким научно-педагогическим потенциалом, учебной лабораторией и материально-технической базой. В группах, где обучаются более 2300 студентов, преподают около 600 педагогов.

«В этом году в группах SABAH первый выпускной год. Учебу в группах окончат около 750 студентов. Минобразования уделяет особое внимание не только обучению этих студентов, но и их дальнейшей карьере», - заявил руководитель Исполнительного комитета SABAH Шахин Сеидзаде.

По его словам, с этой целью была создана академия SABAH, в которой студентов учат, как правильно составлять CV, устраиваться на работу, также созданы условия для их научно-исследовательской деятельности и создания стартапов.

Отметим, что посредством передачи «Təhsildə...» до общественности доводятся все новшества, реализуемые в образовательной сфере страны.

Предоставляем читателям возможность ознакомиться с очередным выпуском программы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

189количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Экс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ Азербайджане ликвидирована группа террористовВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6Шесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОГрузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕОКак полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕОПо вечерам на наши телефоны из-за рубежа поступают неизвестные звонки - Сиявуш НоврузовБакинское транспортное агентство о ситуации на дорогах – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 февраля10:30 100 days to go: Исламские игры приближаются – ФОТО10:29 Официальный курс маната ко всем валютам на 2 февраля10:19 Очередной выпуск программы «Təhsildə...» посвящен проекту SABAH – ВИДЕО10:15 Участники «Евровидения» написали песню для Бриллиант Дадашевой – АУДИО10:06 АЗАЛ подписал бывшего футболиста «Янг Бойза»10:01 В Азербайджане от взрыва бытового газа погиб заслуженный тренер – ФОТО09:55 В Баку полицейские вытащили из петли женщину09:49 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы09:34 Об истории отношений Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильм09:31 Минобороны внесло ясность в информацию армянских СМИ о пленении азербайджанского военнослужащего09:29 Google обогнала Apple по стоимости бренда09:21 В Каспийском море произошло землетрясение09:07 Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении08:00 В Китае ДТП с участием автобуса и внедорожника унесло жизни пяти человек07:30 Британская певица Вера Линн отметит столетие новым альбомом