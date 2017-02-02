Мощный взрыв произошел в жилом доме, расположенном в городе Сумгайыт.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сумгайыта, во время взрыва хозяин дома, 46-летний Ровшан Вейсялов, получил тяжелые травмы и был доставлен в Республиканский ожоговый центр, где скончался. Состояние его жены Диляры и сына Халыга, тоже получивших травмы и ожоги, оценивается как тяжелое.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что причиной взрыва стала утечка газа.

Отметим, что Р.Вейсялов – заслуженный тренер Азербайджана, обладатель черного пояса по каратэ.

Тимур Рзаев, Э.Т.