USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
Общество

В Баку полицейские вытащили из петли женщину 02.02.2017 09:55

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку была совершена попытка суицида.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 31-летняя Наргиз А. (фамилия женщины не называется из этических соображений) повесилась на дереве близ собственного дома. К счастью, мимо на служебном автомобиле проезжали сотрудники патрульно-постовой службы, которые, увидев это, успели вытащить женщину из петли, перерезав веревку.

Наргиз А. была оказана первая медицинская помощь, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

561количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Экс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОБаку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖВ Азербайджане ликвидирована группа террористовВ четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6Шесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕОГрузия выступит на «Евровидении 2017» с песней, несущей социальный месседж – ФОТО - ВИДЕОКак полицейские помогали автомобилистам вызволять машины из ледового плена – ФОТО - ВИДЕОПо вечерам на наши телефоны из-за рубежа поступают неизвестные звонки - Сиявуш НоврузовБакинское транспортное агентство о ситуации на дорогах – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 февраля10:30 100 days to go: Исламские игры приближаются – ФОТО10:29 Официальный курс маната ко всем валютам на 2 февраля10:19 Очередной выпуск программы «Təhsildə...» посвящен проекту SABAH – ВИДЕО10:15 Участники «Евровидения» написали песню для Бриллиант Дадашевой – АУДИО10:06 АЗАЛ подписал бывшего футболиста «Янг Бойза»10:01 В Азербайджане от взрыва бытового газа погиб заслуженный тренер – ФОТО09:55 В Баку полицейские вытащили из петли женщину09:49 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы09:34 Об истории отношений Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильм09:31 Минобороны внесло ясность в информацию армянских СМИ о пленении азербайджанского военнослужащего09:29 Google обогнала Apple по стоимости бренда09:21 В Каспийском море произошло землетрясение09:07 Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении08:00 В Китае ДТП с участием автобуса и внедорожника унесло жизни пяти человек07:30 Британская певица Вера Линн отметит столетие новым альбомом