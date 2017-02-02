В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку была совершена попытка суицида.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 31-летняя Наргиз А. (фамилия женщины не называется из этических соображений) повесилась на дереве близ собственного дома. К счастью, мимо на служебном автомобиле проезжали сотрудники патрульно-постовой службы, которые, увидев это, успели вытащить женщину из петли, перерезав веревку.

Наргиз А. была оказана первая медицинская помощь, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.