В Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева состоялась конференция, посвященная 120-летнему юбилею выдающегося государственного и научного деятеля, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии здравоохранения Азербайджана, умелого организатора здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора Азиза Алиева.

Вначале участники мероприятия посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося государственного и научного деятеля, доктора медицинских наук, профессора Азиза Алиева, выдающегося офтальмолога, профессора Зарифы ханум Алиевой, профессора Тамерлана Алиева, на их могилы возложены цветы.

На конференции, в которой приняли участие представители медицинской общественности Азербайджана и зарубежные гости, министр здравоохранения, профессор Огтай Ширалиев рассказал о многогранной деятельности и исключительных заслугах Азиза Алиева в подготовке национальных медицинских кадров.

Ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, профессор Назим Гасымов выступил с докладом о жизни и деятельности Азиза Алиева. Было отмечено, что наш народ, оглядываясь на свою славную историю, с любовью вспоминает о личностях, преданных своей Родине, народу. Среди них особое место занимает государственный деятель, выдающийся организатор здравоохранения и медицинской науки Азиз Алиев. Работая на постах руководителя лечебного отдела Народного комиссариата республики, начальника отдела здравоохранения города Баку, ректора Азербайджанского медицинского института, Азиз Алиев направлял весь свой опыт, талант, нескончаемую энергию на здравоохранение республики, подготовку высококвалифицированных врачей, развитие науки. С 1959 года до конца своей жизни Азиз Алиев был ректором Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей. Многие славные страницы истории института связаны с именем Азиза Алиева. В тот период институт расширил свою деятельность, участвовал в подготовке врачей не только Азербайджана, но и всех советских республик, Монголии, Болгарии. Были созданы новые кафедры, максимально улучшена подготовка научно-педагогических кадров, под его руководством как редактора было издано несколько сборников научных трудов сотрудников института, усовершенствованы навыки, способности врачей-слушателей и повысилась их квалификация.

На кадровой базе института были подготовлены высококвалифицированные специалисты, высококлассные ученые в области медицины. Подготовка национальных кадров, ученых-медиков является подтверждением целенаправленной службы руководства института. Азербайджанские врачи в массовом порядке были привлечены к повышению квалификации. В институте была обеспечена подготовка врачей и фармацевтов в интернатуре, ординатуре, аспирантуре и докторантуре. Размещение основных кафедр института в крупных больницах и лечебных учреждениях Баку обеспечило единство науки и практики. Институт превратился в важный научно-медицинский центр республики.

Широкой была и научная деятельность Азиза Алиева. Так, окончив в 1929 году аспирантуру, он успешно защитил кандидатскую диссертацию и впоследствии, работая на кафедре терапии Азербайджанского медицинского института в качестве ассистента и доцента, в большой охотой и мастерством работал над важными для нашей страны проблемами. В тот период Азиз Алиев издал первый учебник «Клинические анализы» на азербайджанском языке, необходимый для клинической подготовки врачей и студентов. В 1937 году Азиз Алиев защитил докторскую диссертацию на тему «Экспериментальный нефрит». Эта работа стала одной из первых докторских диссертаций, защищенных азербайджанскими медиками. Научный труд был удостоен премии Академии наук СССР. Азиз Алиев – автор 87 научных трудов, из них 70 относятся к отдельным областям медицины, а 17 – к истории и политическим проблемам.

Н.Гасымов также особо отметил деятельность Азиза Алиева как политического деятеля. Трудясь на высоких государственных постах как в Азербайджане, Дагестане, так и в Москве, А.Алиев проявил себя как дальновидный, компетентный и способный государственный деятель.

В 1960 году Азизу Алиеву было присуждено почетное звание «Заслуженный врач Азербайджанской ССР». Он был депутатом Верховного Совета СССР первого и второго созывов, Верховного Совета Азербайджанской ССР первого-третьего созывов, Верховного Совета Дагестанской АССР второго созыва. Азиз Алиев был дважды награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденом Отечественной войны I-й степени, многими медалями.

27 сентября 1962 года по ходатайству профессорско-преподавательского состава института постановлением Совета Министров номер 773 Азербайджанскому государственному институту усовершенствования врачей было присвоено имя профессора Азиза Алиева. Это событие было воспринято сотрудниками института с чувством глубокой признательности как оценка больших заслуг Азиза Алиева.

Ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли назвал великого ученого Азиза Алиева уникальной личностью, сыгравшей большую роль в истории нашего народа, медицинской науке. Было подчеркнуто, что в мире есть такие люди, которые оставляют большой след в жизни своего народа, государства. Азиз Алиев был именно из таких людей. Говорить о жизни и деятельности Азиза Алиева и легко, и одновременно сложно. Этот достойный человек, трудившийся не в самый легкий период истории, любую работу выполнял с достоинством, профессионально, как истинный патриот.

Ректор отметил, что выдающийся ученый, сыгравший неоспоримую роль в деятельности Медицинского университета, вырастил для отечественного здравоохранения профессиональные кадры. Отмечалось, что за годы руководства этим университетом Азиз Алиев еще более усовершенствовал работу высшего учебного заведения. В те годы для Медицинского университета были написаны многочисленные книги на азербайджанском языке. Азиз Алиев придавал большое значение совершенствованию материально-технической базы здравоохранения, подготовке профессиональных кадров. Библиотека АМУ также была создана по инициативе и при непосредственном участии профессора Азиза Алиева. В настоящее время фонд этой библиотеки включает медицинскую литературу около миллиона наименований.

Г.Герайбейли отметил, что он на днях побывал в Дагестане, где проводится цикл мероприятий, посвященных юбилею Азиза Алиева, считающегося основоположником развития там науки и системы образования.

Директор Научно-хирургического центра имени М.А.Топчибашева, академик Беюккиши Агаев, делясь воспоминаниями об Азизе Алиеве, рассказал об успехах, достигнутых ученым как на государственной работе, так и в науке. Академик подчеркнул, что эта выдающаяся личность осталась в его памяти своей простотой и отзывчивостью. Было отмечено, что заслуги Азиза Алиева перед азербайджанским народом всегда будут жить в памяти людей. Подчеркнув, что секрет бытия человека - в его содержательной жизни, академик сказал, что Азиз Алиев видел красоту мира и счастье в любви и служении народу. Отметив, что время не властно над памятью человека, Б.Агаев подчеркнул, что хотя со времени кончины Азиза Алиева прошло много лет, светлая память о нем вечно живет в сердце нашего народа.

Коснувшись неоценимых заслуг Азиза Алиева перед народом Дагестана, проректор Дагестанского медицинского университета Руслан Шахбанов зачитал послание ректора представляемого им университета Сулеймана Маммаева участникам конференции.

Генеральный директор Азербайджанского национального центра онкологии, академик Джамиль Алиев от имени членов семьи выразил признательность главе государства и медицинской общественности за внимание к его отцу.

Затем был продемонстрирован фильм, посвященный жизни, общественной и научной деятельности Азиза Алиева.

Конференция продолжила работу выступлениями ученых института, отражающими результаты проведенных ими научно -исследовательских работ. Были заслушаны доклады, посвященные различным актуальным проблемам медицины.

Отметим, что мероприятие было организовано на основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева «О проведении 120-летнего юбилея выдающегося государственного и научного деятеля Азербайджана Азиза Алиева».

АЗЕРТАДЖ