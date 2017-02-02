В середине января Наргиз Бабаева-Керимова (учредитель и директор благотворительной организации «Счастливое будущее детей» («Uşaqlarin хоşbəxt gələcəyi») написала об очередном сборе средств для маленькой Дениз Аскерзаде

Трехлетняя малышка в одночасье потеряла мать и здоровье – в доме семьи Аскерзаде в результате утечки газа произошел взрыв. Это случилось еще в ноябре прошлого года. Семья Аскерзаде и до этого страшного события жила весьма бедно, но эта трагедия просто подкосила несчастного отца Дениз, который остался инвалидом.

Девочку временно взяла на свое попечение бабушка, но малышке необходима была срочная помощь. Страшные ожоги стали причиной больших проблем с ручками, ножками и лицом девочки.

Н.Бабаева-Керимова, узнав о трагедии в семье Аскерзаде, сразу же начала искать способы помочь девочке.

- Девочка была в страшном состоянии: у нее были сильно обожжены ручки, ножки, лицо… Пальцы на руках практически срослись, а страшные ожоги на лице мешали ребенку не только говорить, но даже принимать пищу и пить. Поэтому я срочно связалась с клиникой в Стамбуле, послав туда все медицинские документы Дениз. Тогда мне ответили, что для спасения здоровья ребенка нужно будет провести операции в три этапа.

- Такие операции - реконструктивную хирургию стволовыми клетками - делают только в трех клиниках мира. Узнав о судьбе Дениз, ее взялся оперировать профессор Мехмет Бозкурт – один из лучших специалистов в этой области, - рассказывает Наргиз ханум. - 15 января мы прилетели в Клинику «Atakoy Hastanesi», где 16 января Дениз провели операцию. Вообще такие операции достаточно дорогостоящие, в Америке, например, они стоят больше 100 тысяч долларов, а в Турции – от 30 до 35 тысяч долларов. Но я хочу еще раз поблагодарить Healthis Assistance, а также самого профессора Мехмета Бозгурта, который понял непростую ситуацию Дениз. В итоге мы оплатили только 13.500$, то есть, фактически, мы заплатили только за дорогостоящие медикаменты, необходимые при таких ожогах. Их заказывали из Америки, - рассказала Н.Бабаева-Керимова.

По ее словам, на первый этап операции деньги удалось собрать достаточно быстро (все чеки выставлены на страничке Наргиз Бабаевой-Керимовой в «Фейсбуке» в альбоме, посвященном Дениз).

Сегодня утром Наргиз ханум с Дениз вернулись в Баку после успешного проведения первой операции. Но для того чтобы провести вторую операцию, вновь нужные средства.

- Второй этап операции Дениз состоится через три месяца, поэтому нам необходимо срочно собрать 10 тысяч долларов. Я выражаю благодарность всем, кто уже помог малышке, и очень прошу не бросать ее на полпути к выздоровлению! Уже после первой операции состояние малышки существенно улучшилось: все пальчики на руках теперь действуют, и они больше не «сросшиеся»! Состояние лица девочки тоже претерпело значительные улучшения, но операцию надо провести обязательно 2 марта, иначе мы потеряем драгоценное время, и помочь малышке будет в разы сложнее, а то и невозможно! Пожалуйста, делитесь этой информацией, не проходите мимо. Дениз не на кого больше надеяться, кроме нас! – говорит Н.Бабаева-Керимова.

Мы прилагаем все медицинские документы и фотографии девочки до и после проведенных операций. А также присоединяемся к призыву Н.Бабаевой-Керимовой помочь трехлетней Дениз выздороветь.

Контакты: (050) 611-62-02 (Наргиз ханум)

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова