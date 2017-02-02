Снег в Баку – явление, согласитесь, если и не из ряда вон выходящее, но редкое.

А уж когда за день в столице выпадает по 20-30 сантиметров снега, а температура воздуха составляет минус 3 – это вообще испытание на прочность для всех, начиная от простых людей и заканчивая коммунальными службами. Однако и в таких полуэкстремальных условиях находятся те, кто не сетует на выпавшее «белое бедствие».

К примеру, на приморском бульваре в эти дни появилась группа лыжников-иностранцев, которые лихо скользили по запорошенной снегом мраморной набережной. И хотя таких ощущений, как на Шахдаге, они явно не испытали, тем не менее оздоровительно-спортивный поход оказался весьма необычным и вызвал большой интерес у бакинцев.

Но снежная погода выявила и скрытые таланты у жителей столицы. И герой номер 1 тут, несомненно, глава Федерации хапкидо Азербайджана Сулейман Мамедли, который босиком и с обнаженным торсом показал на снегу целый комплекс упражнений с мечом и без него. Поясним: хапкидо – это корейское боевое искусство, имеющее много общего с японским айкидо. В исполнении С.Мамедли оно приобрело новое «заснеженное» прочтение. А с учетом того, что Сулейман Мамедли является еще и основателем национального боевого искусства под названием туран-до, то, возможно, в следующий снег мы увидим в его исполнении и такие приемы.

Героем дня также стал старший сержант Дорожной полиции Баку Теймур Сулейманов - после того как в соцсетях распространилось видео, на котором Теймур посыпает заснеженную дорогу солью, купленной на свои деньги. Такой поступок старшего сержанта вызвал в целом позитивную реакцию в обществе. Большинство пользователей соцсетей одобрили его, правда, нашлись и те, кто раскритиковал сержанта. Тем не менее его поступок, несомненно, стал ярким событием снежных бакинских дней.

Не обошлось, однако, и без проблем. В частности, Sputnik Азербайджан написал о том, что для очистки улиц Баку от снега явно приобрели невидимую спецтехнику, так как никто не видит, где она работала. «И почему эта техника так и не дошла ни до Ясамальского, ни до Сураханского районов, ни до многих других. Техника была замечена в рабочем состоянии исключительно на центральных улицах города», - написал Sputnik, подтверждая свои слова о снежном коллапсе в столице красноречивыми кадрами.

Впрочем, снег уже тает, оставляя о себе красочные воспоминания настоящей зимней сказки, такой как, к примеру, в Губинском районе.

В столице такое случается весьма редко, поэтому давайте запомним великолепие снежного Баку, утопавшего в сугробах – ведь оно, увы, так недолговечно.

Возможно, эти воспоминания помогут нам летом, когда температура воздуха поднимется до +40, а солнце будет нещадно палить…

Тимур Рзаев, Э.Т.

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