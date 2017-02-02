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Общество

В пятницу в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков, до -3 02.02.2017 16:19

В пятницу, 3 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, днем немного пасмурно, преимущественно без осадков, но во второй половине дня местами возможен дождь. 

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от 0 до -3 градусов, днем - от +3 до +6. Непосредственно в Баку ночью - от 0 до -2, днем - от +3 до +5. 

Атмосферное давление превысит норму и составит 767 мм ртутного столба, влажность воздуха - порядка 75 – 85%. Ночью и рано утром дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана 3 февраля также преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в некоторых восточных зонах Большого Кавказа возможен дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днем - от +2 до +6. В горной местности ночью - от -10 до -15, днем - от -2 до +3 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что 3–4 февраля на Абшеронском полуострове будет наблюдаться температура, близкая к климатической норме, что, наряду с обогащением воздуха кислородом, благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.  

Елена Остапенко, Э.Т.

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