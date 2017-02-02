В Азербайджане создана успешная молодежная модель, сформирована превосходная законодательная база в сфере молодежи.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента АР Тахир Сулейманов, выступая на мероприятии, посвященном 2 февраля – Дню азербайджанской молодежи.

«Для молодежи в регионах Азербайджана создана необходимая инфраструктура, оказывается поддержка молодежным организациям», - сказал он, отметив, что в текущем году отмечается 20-летие проведения в республике Дня молодежи.

По словам Т.Сулейманова, после проведения первого форума молодежи внимание к этой сфере еще больше возросло.

«Молодежная политика, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал он.

Выступивший на мероприятии заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев указал, что за 20 лет празднования Дня молодежи появилось новое молодое поколение.

«Именно Азербайджан представил миру формулу сотрудничества между государством и молодежными организациями», - сказал он.

И.Бабаев указал, что нынешняя азербайджанская молодежь служит общегосударственным интересам.

«Надеюсь, что молодежные организации и молодежь впредь будут играть важную роль в представлении реалий Азербайджана международной общественности», - сказал он.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев отметил, что сегодня внимание и забота, уделяемые молодому поколению, являются одним из главных направлений государственной политики.

«Государственная молодежная политика, успешно реализуемая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, еще больше усилила активность молодежи во всех сферах», - сказал он.

Ф.Гаджиев представил информацию о деятельности Фонда молодежи.

«За пять лет деятельности структуры было профинансировано 3341 проект в рамках 9 грантовых конкурсов», - сказал он.

Мероприятие было проведено при организации Фонда молодежи при Президенте АР и Министерства молодежи и спорта.

Напомним, что 2 февраля в Азербайджане отмечается День молодежи.

Традиция праздновать День молодежи берет свое начало с первого Форума молодежи, который был проведен 2 февраля 1996 года и собрал порядка 2 тыс. представителей молодого поколения из всех регионов республики.

Форум определил обязанности, стоящие перед государственными органами, молодежными организациями, перед каждым молодым человеком.

Главной задачей, поставленной перед соответствующими организациями, стало проведение действенных мероприятий по всестороннему развитию молодежи, а также оказание помощи и содействия для скорейшего и эффективного разрешения молодежных проблем.



I Форум молодежи значительно способствовал оживлению в Азербайджане работы с молодежью.

В 1997 году Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения вышеотмеченного Форума - 2 февраля - был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

Читайте по теме:

В Азербайджане отмечают День молодежи

Эльшан Рустамов, Г.Р.