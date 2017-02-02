Новые две полосы движения на площади Физули (на кругу у Бешмяртябя) полностью оправдали себя.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, решение добавить две дополнительные полосы движения для автомобилей, въезжающих на круг с проспекта Азербайджан (бывшей улицы Гуси Гаджиева, от ЦУМа – прим. авт.), позволило значительно уменьшить плотность движения на кругу и предотвращать заторы.

«Ни утром, ни вечером, даже в часы пик заторов на кругу не возникает. Но хочу напомнить - чтобы новый пятиполосный въезд на круг был более безопасным, мы просим водителей заранее определять, куда они выезжают с круга, и занимать соответствующие полосы.

Так, если с проспекта Азербайджан водитель направляется по улице Шамси Бадалбейли в сторону Дворца Гейдара Алиева, то ему нужно занимать правые полосы движения. Если же с круга он едет в сторону станции метро «Низами», то необходимо занимать левые полосы движения. Это позволит избежать ДТП», - отметил Вагиф Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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