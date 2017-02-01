Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные города для романтических путешествий на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания вдвоем с 13 на 15 февраля 2017 года.

Баку занимает 5-е место по популярности путешествий российских туристов на День всех влюбленных.

Париж, Рим, Минск, Тбилиси, Баку, Таллинн, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван входят в TOP-10 городов, популярных для путешествий вдвоем на День всех влюбленных.

По данным RoomGuru.ru, дешевле всего проживание обойдется в Минске (в среднем - $50 в сутки), а дороже всего - в Париже (более $110). В Баку проживание обойдется в среднем в $60 в сутки.

По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году количество зарубежных поездок российских туристов вырастет на 10%.

Первую тройку российских городов, популярных для поездок на День влюбленных, составляют Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Алена Салаева, Э.Т.