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Общество

Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана объявляет выборы на дополнительное вакантное место действительного члена НАНА 01.02.2017 23:53

В соответствии с пунктом 5.2 Устава НАНА действительные члены НАНА (академики) избираются из числа членов-корреспондентов НАНА, являющихся гражданами Азербайджанской Республики, проводящих широкие исследования по научным направлениям, обогащающих науку новыми знаниями, создающих известные научные школы. 

В соответствии с «Положением о выборах членов НАНА и ее руководящих органов» правом выдвижения кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты НАНА по объявленным специальностям обладают действительные члены и члены-корреспонденты НАНА, научные советы научных учреждений и высших учебных заведений.

Выдвинутые кандидаты в члены НАНА в течение 30 дней со дня опубликования в печати объявления о выборах должны представить в Комиссию, созданную постановлением Президиума НАНА, нижеперечисленные документы (в 2-х экземплярах):

• Соответствующее постановление или представление о выдвижении кандидата в действительные члены и члены-корреспонденты НАНА;

• Автобиография;

• Личный листок по учету кадров;

• Список научных трудов;

• Заверенные копии дипломов о высшем образовании, доктора философии, доктора наук и аттестата профессора;

• Характеристика с основного места работы;

• 3 фотографии размером 4x6 см.

Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00 (за исключением субботы и воскресенья) по нижеуказанному адресу:

город Баку, проспект Г.Джавида, 115, Академический городок, главное здание НАНА

Teл: 537-23-97

Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана

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