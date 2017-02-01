Снежная и морозная погода создала на улицах и проспектах столицы трудности в движении транспортных средств.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Бакинского транспортного агентства (БТА), по информации, полученной с камер наблюдения БТА, в утренние часы было затруднено движение транспорта на большинстве улиц и проспектов города, в том числе на проспекте Гейдара Алиева (в направлении города), улице Юсифа Сафарова (в направлении города), проспекте Зии Буниятова (в обоих направлениях, в основном на мосту и в туннелях), на улице А.Бакиханова, Зыхском шоссе, проспекте Нобеля, улице Шарифзаде, Тбилисском проспекте, проспекте Метбуат и круге 20 Января.

С целью обеспечения бесперебойного и безопасного движения пассажирских автобусов в снежную и морозную погоду Бакинское транспортное агентство работает в усиленном режиме.

Всем перевозчикам, занимающимся регулярными пассажироперевозками на административной территории столицы, конкретно маршрутным линиям 77, 205, 53, 31, 39, 50, 64, 94, 211 сделаны предупреждения с тем, чтобы были приняты необходимые меры для соблюдения интервала, правил безопасности, рабочего состояния автобусов, а также обеспечения выхода в рейс автобусов из автопарков.

Также было указано, что если движение пассажирских автобусов по причине снега и мороза на дорогах создаст опасность для пассажиров и других транспортных средств, работа этих автобусов будет временно приостановлена.

Эльшан Рустамов, Г.Р.