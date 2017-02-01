Указания по улучшению работы по госпитализации одиноких лиц в рамках мер по повышению уровня медицинского обслуживания дал министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, в настоящее время при поступлении вызова скорой помощи для лиц без определенного места жительства больной после соответствующего обследования со стороны бригады скорой помощи госпитализируется по профилю. В случае необходимости дополнительного обследования с целью уточнения диагноза он доставляется в одну из клинических больниц Баку, где проходит обследование, и при необходимости госпитализируется в ту же клинику.

Если в госпитализации нет необходимости, больной по принципу очередности доставляется в одну из следующих объединенных городских больниц: №№ 6, 7, 18, 19, 26. С этой целью в указанных больницах организуется дежурство из опытных врачей.

После прохождения в этих больницах соответствующего курса лечения и стабилизации состояния больной, соблюдая территориальный принцип, переводится на автомобиле скорой помощи в одну из городских больниц Баку.

В связи с холодами в эти дни Минздрав дал указания медучреждениям усилить свою повседневную работу в этой области. В случае продолжения холодных погодных условий одинокие лица будут содержаться в городских больницах и будут обеспечены необходимой заботой.

Ялчин Алиев, Г.Р.