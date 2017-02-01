В связи с выпавшим снегом на трассе Баку-Сумгайыт в движении транспортных средств возникли проблемы.

Как передает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, обледеневшая дорога стала скользкой, вследствие чего некоторые автомобили застряли в пути.

Увидев это, на помощь автомобилистам пришли сотрудники подразделения экологического контроля Главного управления государственной дорожной полиции. Приобретя в магазинах соль, они посыпали ею дорогу, а затем принялись выталкивать буксовавшие на льду машины.

Водители, снявшие на телефоны этот благородный поступок дорожных полицейских, поделились этими кадрами.

Представляем указанные фото и видео:

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Ялчин Алиев, Г.Р.