Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов выразил недовольство в связи с тем, что некоторые депутаты не остались на вторую часть заседания.

Как сообщает 1news.az, свое недовольство спикер выразил в среду, 1 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, необходимо положить конец подобным случаям.

«Если кто-то просит разрешения, то я даю. Что делать? Регистрировать тех, кто остался на вторую часть заседания? Наше рабочее место - парламент. Прошу впредь учесть это», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.