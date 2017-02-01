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Общество

Вячеслав Сапунов об ошибках в энциклопедии КВН – ФОТО 01.02.2017 17:24

Известный блогер Вячеслав Сапунов обнаружил ошибки в энциклопедии КВН и написал об этом в своем ЖЖ.

Представляем вашему вниманию его пост. Орфография и пунктуация сохранены.

В 2016 году издательство АСТ выпустило капитальную - 770-страничную - книгу о Клубе Веселых и Находчивых: "КВН - жив! Самая полная энциклопедия" под авторством бессменного президента международного Союза КВН Александра Васильевича Маслякова.

Увидев это замечательное издание на московском прилавке, я, конечно, немедленно отыскал страницы, посвященные нашей команде "Парни из Баку".

И расстроился. Я люблю книги, но когда в течение первой же минуты я обнаруживаю несколько опечаток/ошибок, то теряю к такой книге всяческое уважение.

Насколько я помню, название "Парни из Баку" появилось несколько позже - примерно в 1991 году. Впрочем это мелкий нюанс.

Никогда не слышал, что Эльнур Мамедов был в актерском составе. Уже в нашем университетском КВН 1990 года Эльнур был режиссером, а после, долгие годы руководил авторской группой "Парней из Баку". Впрочем я не исключаю, что в начале КВН-карьеры Эльнур Мамедов действительно был актером.

Стыдно искажать фамилию почтенного композитора и известного когда-то КВНщика "гусмановского" созыва! Я уверен, что Александр Масляков знал Леонида Моисеевича Вайнштейна лично. В конце концов на этой же странице Тимура Вайнштейна упомянули грамотно.

Газета "Парни из Баку" не выходит уже много лет. А знаменитым певцом, солистом Большого театра, стал Эльчин Азизов. Его сперва упомянули правильно, а потом, видимо, "скрестили" с Эмилем Аббасовым.
В фамилии Джавида Имамвердиева пропустили букву. С фамилией Азера Мамедзаде авторы книги тоже не смогли определиться: то слитно пишут, то через дефис.

Сперва я подумал, что все это - неряшливость редактуры. Но в эфире программы "Вечерний Ургант" Александр Масляков внезапно заявил, что "Самое интересное то, что написано командами. Мы попросили команды, чтобы каждая сама написала свою историю. У кого памяти и фантазии хватило на полстранички, у кого - на две. В общем все тут..." (см. на 6:50)

Никогда не поверю, что наши ребята перепутали собственные фамилии и написали "Милли Меджлис" в одно слово. Да и написать могли значительно больше и ярче...

Любопытно, сколько опечаток на других страницах энциклопедии? Специалисты могут это проверить, приобретя электронную версию книги "КВН жив!" на сайте Litres.ru.

Источник: Блог Вячеслава Сапунова

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