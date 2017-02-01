Неизвестный труп обнаружен на берегу Каспия на территории села 1-й Маяк Нефтчалинского района Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении поисково-спасательного штаба, созданного в связи с произошедшим в декабре прошлого года обрушением в Каспийском море части эстакады Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) им. Н.Нариманова ПО «Азнефть» компании SOCAR.

В настоящее время устанавливается, принадлежит ли найденное тело одному из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море части эстакады нефтесборного пункта №3 НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть». После установления личности общественности будет дана подробная информация.

15 декабря 2016 года в районе 05.00 часов утра сильный ветер на Каспии со скоростью 41 метр в секунду сдул в море почти 150-метровую часть эстакады, расположенной в правой и левой части нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть». Данная часть эстакады была снесена в море вместе с прилегающими к ней площадкой и жилой будкой.

В результате этого 10 работников Госнефтекомпании Азербайджана пропали без вести. Почти сразу же было найдено тело одного нефтяника, остальные 9 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

По распоряжению Президента Азербайджана в Национальном центре управления движения судов Государственной морской администрации был создан поисково-спасательный штаб, состоящий из специалистов МЧС, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

В соответствии с планом, утвержденным штабом, продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.

Ялчин Алиев, Г.Р.