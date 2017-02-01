Баку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖ

Дом-музей Самеда Вургуна: короткая, но яркая жизнь, фиалки на могиле и воспоминания родных… – ФОТО

Студент БВШН, президентский стипендиат: «Я очень благодарен моим учителям и семье»



В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти

В четверг в Баку и на Абшероне морозно, до -6

Свидетель по «Делу Минсвязи»: За победу в тендере руководство министерства взяло с меня 35% госсредств

В Баку за сутки выпало более 20 см снега



Со вторника, 31 января, до первой половины среды, 1 февраля, на территории Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия: шел дождь, мокрый снег и снег, местами осадки были интенсивными.

Баку в TOP-5 городов для путешествий россиян на День влюбленных