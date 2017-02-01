1news.az продолжает знакомить читателей с мемориальными музеями выдающихся личностей Азербайджана, внесших неоценимый вклад в наследие нашей страны.

Недавно нам довелось побывать в доме-музее великого поэта, драматурга, ученого, а также общественного деятеля Самеда Вургуна (1906-1956), в стенах которого он провел последние и самые напряженные годы своей жизни.

Будто впитавшие энергетику своего хозяина комнаты представляют собой хранилище воспоминаний, каждый предмет мебели в них - молчаливый свидетель минувших времен и событий.

Некоторые из них, связанные с творческой деятельностью поэта, навсегда заняли почетную нишу в истории азербайджанской литературы, другие – произошедшие непосредственно в узком семейном кругу, оставили след исключительно в памяти его потомков. По этой причине современники так много знают о профессионализме и культурном наследии своих выдающихся соотечественников из различных материалов, и так мало – о чертах характера, которыми они обладали, духовных ценностях и отношении к людям.

Однако прогулка по дому-музею Самеда Вургуна значительно дополняет его образ благодаря экскурсоводу, чьи рассказы подобно недостающим пазлам складываются в полноценную картину, и, конечно же, хранящимся в фонде мемуарам членов его семьи, красноречиво повествующих о повседневной жизни одного из самых ярких представителей азербайджанской поэзии.

Первым делом мы побывали в кабинете Самеда Вургуна, главным экспонатом которого является письменный стол. Известно, что поэт никогда не садился за этот стол в домашней одежде, предварительно переодевшись в костюм и объясняя свои действия высокой ответственностью перед работой, а также уважительным отношением к собственному творчеству. И в подтверждение данного факта на стене висит фотография, на которой поэт склонился над рукописями.

Далее в кабинете можно увидеть библиотеку, принадлежавшую Самеду Вургуну и включающую в себя многочисленные произведения азербайджанских и зарубежных писателей. На стене - картина, написанная народным художником Октаем Садыхзаде, изобразившим поэта в раздумьях за курением любимых сигарет «Казбек». А на шкафу привлекает внимание статуэтка Шоу-Сина – бога долголетия в китайской мифологии.

Столь символичный подарок был преподнесен поэту на пятидесятилетие, которое он отмечал, будучи прикованным к постели, однако продлить отмеренные судьбой дни оказалось невозможно, и спустя две недели Самед Вургун навсегда покинул этот мир. Также в комнате сохранился радиоприемник, по которому он слушал трансляцию торжественного мероприятия, организованного по поводу своего юбилея, ибо сам по состоянию здоровья не имел возможности принимать в нем участие.

Затем мы узнали об увлечении Самеда Вургуна, которому он посвящал большое количество своего времени. Как оказалось, поэт очень любил охоту, о чем свидетельствует находящийся в музее стенд, демонстрирующий его охотничью одежду, ружье и даже один патрон, дошедший до наших дней. Причем, данное увлечение проистекало не столько из спортивного интереса, сколько ввиду поддержания собственного здоровья, которое значительно расшатывала городская суета. В особенно тяжелые периоды жизни своеобразной отдушиной для него становилось лоно природы, где можно было восстановить душевное равновесие и вернуться обратно, набравшись сил.

По словам экскурсовода, поэт часто брал на охоту своего младшего сына Вагифа, и однажды произошел случай, который навсегда укоренился в памяти ребенка. Выстрелив в куропатку, он хотел побежать за своей добычей, однако, не успев сделать и шагу, получил от Самеда Вургуна внушительную пощечину. Удивленный таким развитием событий, Вагиф смотрел на своего рассерженного отца, а тот в свою очередь показал на людей, силуэты которых можно было едва различить вдали. «Запомни, никогда не стреляй там, где есть люди, как бы далеко они ни находились», - сказал отец, в первый и последний раз применив физические замечания по отношению к сыну. Этот поучительный случай научил Вагифа ответственности.

Экспозиция следующей комнаты рассказывает биографию поэта. На стене висит пейзаж Газахского района, где родился Самед Вургун, его портрет в годы юности, написанный Микаилом Абдуллаевым, а также многочисленные черно-белые фотографии, отражающие разные периоды его жизни. В шестилетнем возрасте он потерял мать, после чего воспитанием ребенка стали заниматься отец и бабушка. Однако в скором времени и они ушли из жизни, и обязанность заботиться о Самеде легла на плечи тети.

Окончив Газахскую учительскую семинарию, на протяжении нескольких лет он преподавал в селах Азербайджана, а затем поступил на литературный факультет Московского университета. В эти годы он активно занимался творческой деятельностью, поэтому данный период по праву считается периодом его подъема. Сборники «Фонарь», «Клятва поэта», «Свободное вдохновение», «Стихи и поэмы», знаменитая трагическая «Комсомольская поэма», заряженная революционным духом, и другие вошедшие в историю произведения были написаны поэтом именно в 30-40 годы.

Далее на одном из стендов можно увидеть личные вещи, принадлежавшие поэту – зубную щетку, ножницы, часы, расческу, портсигары... А на другом – предметы, отражающие историю любви Самеда Вургуна и его супруги Хавер ханум.

Как рассказали в музее, двадцативосьмилетний поэт влюбился в шестнадцатилетнюю девушку, впервые увидев ее в доме своего близкого друга Абдуллы Шаига, которому она приходилась свояченицей. Хавер ханум происходила из семьи беков, однако, несмотря на разные социальные уровни, она согласилась выйти замуж за поэта, ведь его бедность компенсировалась богатым внутренним миром. Поэтому в дальнейшем, когда Самед получил первый крупный гонорар за перевод «Евгения Онегина», он расстелил на полу тридцатирублевые красные купюры и, взяв жену за руку, провел ее по «денежному ковру», выражая благодарность за то, что она все это время находилась рядом, и обещая вознести свою семью на невиданные высоты.

За стеклом находится первое письмо поэта Хавер ханум, в котором он украдкой приглашает ее на свидание, а также последнее письмо, написанное им в больнице. Даже будучи тяжело больным и осознавая свою неминуемую кончину, Самед Вургун излучал оптимизм и вместо прощальных фраз написал жене: «Посылаю тебе апельсин». Хавер ханум, которая всю оставшуюся жизнь с тоской вспоминала мужа, просила похоронить ее вместе с обручальным кольцом. Однако по шариату это было недопустимо и поэтому кольцо сейчас выставлено в музее.

Возвращаясь к культурному наследию поэта, который оставил след в истории также благодаря своей переводческой деятельности («Девушка и смерть» Максима Горького, «Евгений Онегин» Пушкина), стоит отметить, что перевод «Онегина» с русского на азербайджанский язык дался ему достаточно нелегко. Вспоминая о данном опыте, Самед Вургун говорил, что после многочисленных дней и ночей поставив, наконец, точку, он почувствовал облегчение, будто сдвинул с места гору. Также он признавался, что эта работа открыла перед ним широкие художественные возможности, которые он в дальнейшем реализовывал в собственных произведениях.

По словам экскурсовода, Самед Вургун был очень заботливым отцом, и когда Хавер ханум жаловалась на проказы детей, запрещал слишком строго с ними обращаться. Вспоминая собственное детство, прошедшее без материнской любви, он хотел, чтобы его дети не испытывали ничего подобного, получая в избытке родительское внимание.

Об этом вспоминает в своих мемуарах дочь поэта Айбениз ханум. На посвященном ей стенде выставлены личные вещи – веер, сумка, а также элементы национальной одежды. Учитывая желание отца, который хотел, чтобы наши молодые девушки и женщины ходили на свадьбы и другие торжественные мероприятия в национальных одеяниях, в знак уважения к памяти отца она именно так решила встретить свой семидесятилетний юбилей.

Помимо всего прочего, на стенах можно увидеть фотографии, на которых нескончаемый поток людей и государственных деятелей провожает поэта в последний путь, окружив его гроб около Азербайджанской государственной филармонии. Также здесь находится посмертная маска Самеда Вургуна и портрет, написанный после его кончины, под названием, созвучным одному из его легендарных произведений, «Пусть не торжествует смерть».

Далее комната, посвященная его сыновьям. Здесь можно увидеть их письменные столы и личные вещи, сохранившиеся с тех времен. По словам экскурсовода, Самед Вургун был очень музыкальным человеком и всем своим детям дал прекрасное музыкальное образование. В комнате находятся пианино, скрипка, много различных фотоаппаратов, холодное оружие и игрушечные клоуны, которые они коллекционировали. Иными словами, обстановка, царящая в этой комнате, позволяет понять, что сыновья выдающегося поэта по умолчанию росли творческими личностями (старший Юсиф стал писателем, а младший Вагиф – поэтом).

В одной из книг, которые хранятся в фонде музея, описан казусный случай, предшествующий рождению Вагифа. Хавер ханум решила избавиться от третьего, как ей казалось, обременительного ребенка и, несмотря на уговоры мужа, пошла с ним в больницу. Однако за минуту до начала процедуры хирург, вымывший руки и потянувшийся за инструментами, громко чихнул. И пациентка, вспомнив, что по народному поверью однократное чихание сулит беду, резко изменила свое решение, поднявшись с операционного стола.

Врач в недоумении уставился на женщину, которая вскоре скрылась за дверью, а через минуту счастливый Самед Вургун обнимал его в знак глубокой благодарности за этот случайный, но судьбоносный чих. А затем, решив «вознаградить» жену, повел ее в ювелирный магазин и на деньги, предназначенные для устранения малыша, купил изящное колечко с изумрудами.

Также отметим, что поэт всегда поощрял детей, когда они занимались полезным делом. Однажды маленький Вагиф увидел в универмаге двухколесный велосипед, о котором давно мечтал, но не знал, как попросить отца о таком дорогом подарке. Поэтому, услышав шум отцовской машины у подъезда, он быстро обустроился с книгой Карла Маркса «Капитал», изображая заинтересованность чтением. Самед Вургун сразу заметил выбранную не по годам книгу и, разгадав истинные намерения сына, спросил у него с улыбкой, чего он хочет. Таким образом, новенькие рубли оказались у Вагифа в кармане, и уже через полчаса он радостно держал в руках свою «мечту».

Следует отметить, что мемориальный музей располагает большим количеством скульптур, созданных современными мастерами по мотивам самых известных произведений Самеда Вургуна и его сыновей, благодаря чему музей, можно сказать, обретает второе дыхание.

В следующей комнате дома-музея – предметы мебели, посуда и даже скатерть, дошедшие до наших дней, они передают обстановку, в которой проходили будни выдающегося азербайджанского поэта. Здесь находится рояль, сохранивший прикосновения Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова и других видных деятелей нашей страны, с которыми Самед Вургун поддерживал дружеские отношения. А на стене висит ковер с изображением поэта, автором которого является Лятиф Керимов.

Также в гостиной можно увидеть часы, остановленные на половине восьмого вечера – времени, когда хозяин дома ушел из жизни. По словам экскурсовода, узнав об этом трагическом событии, актеры, которые выступали в находящемся поблизости Театре музыкальной комедии, остановили спектакль и прямо в сценической одежде пришли проститься с поэтом.

И напоследок мы побывали в спальне Самеда Вургуна. Как рассказали в музее, в последние дни жизни поэт попросил перенести его на ложе супруги, выразив тем самым свое предсмертное желание – умереть в ее кровати. Из всех осмотренных нами комнат именно спальня в большей степени заставила прочувствовать незримое присутствие поэта, будто стены впитали в себя диалоги, которые давным-давно вели обитатели этого дома, а в воздухе витал его освобожденный от физического тела дух.

После кончины Самеда Вургуна не только литературная общественность, но и простой народ понесли большую утрату, осознавая, что прервалась жизнь не просто великого деятеля культуры, но и Человека с большой буквы, о доброте которого слагают легенды.

Увидев на улице бедняка, он мог отдать свой пиджак и все имеющиеся при нем деньги, считая, что они ему нужнее. А во время одной из семейных поездок в Кисловодск решил позаботиться о совершенно незнакомой малоимущей семье, в доме которой они арендовали комнату. На протяжении всего отдыха он обеспечивал их продовольствием и покупал всю необходимую одежду.

Возможно, именно по этой причине поэт снискал повсеместную любовь, которая впоследствии вылилась в красивый жест. Перед смертью Самед Вургун попросил своих родных возложить на его могилу 100 фиалок по случаю столетнего юбилея, и каково же было их удивление, когда в назначенный день, приехав на кладбище, они увидели, что могила уже утопает в его излюбленных цветах – фиалках. Оказывается, поклонники поэта, которые прослышали об этом желании, опередили родственников, выполнив его последнюю просьбу.

Когда знакомство с биографией Самеда Вургуна и мемориальными комнатами подошло к концу, экскурсовод проводила нас в последний зал, посвященный… «шестидесятникам».

60-е годы прошлого века по праву считаются очень насыщенным периодом, когда не только в Азербайджане, но и по всему миру в самых разных областях, начиная от музыки и заканчивая модой, под влиянием новых идей происходили заметные перемены. Иными словами, это была эпоха совершенно новой субкультуры, породившей новое мышление.

На стене можно увидеть фотографии знаковых фигур того времени – Юрия Гагарина, впервые покорившего космос, Олега Ефремова, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Иосифа Бродского… А также фото наших соотечественников, ярких представителей шестидесятых годов – Муслима Магомаева, Саттара Бахлулзаде, Вагифа Мустафазаде, Расула Рзы, Анара, Ниязи… Как сообщили в музее, сыновья Самеда Вургуна – Юсиф и Вагиф – тоже относились к «шестидесятникам».

Помимо всего, в качестве своеобразной символики того периода здесь представлены туфли на шпильках, впервые появившиеся на прилавках магазинов, камыши в вазах, которыми было принято украшать свои дома, используемые в те времена денежные купюры и фотографии трамваев, ходивших по улицам старого Баку. Пожалуй, наличие данной комнаты стало отличительной чертой музея, так как обычно экспозиция ограничивается личностью лишь одного человека.

В заключение можно сказать, что мемориальный музей Самеда Вургуна очаровал нас царящей здесь энергетикой, и мы советуем вам непременно его посетить.

Отметим, что дом-музей Самеда Вургуна располагается по адресу: улица Тарлана Алиярбекова, 4. Вход свободный.

График работы: 10:00 – 18:00

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Фото: Лала Гулиева