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Общество

Студент БВШН, президентский стипендиат: «Я очень благодарен моим учителям и семье» 01.02.2017 14:41

В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН) «10 вопросов президентскому стипендиату» на вопросы отвечает студент первого курса Парвиз Хасратли, обучающийся по специальности «Нефтегазовая инженерия».

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе. 

- Я родился 8 января 1999 года в Ярдымлинском районе. В 2016 году закончил гимназию естественных наук в Сумгайыте. В том же году поступил в Бакинскую высшую школу нефти. Учусь на первом курсе и являюсь президентским стипендиатом.

– Вступительные экзамены давно позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

- То время я полностью посвятил урокам и подготовке к экзаменам, старался оправдать ожидания близких. Я очень благодарен своим учителям и семье, которые меня всегда поощряли.

– Сколько баллов Вы набрали?

- Я набрал 685 баллов.

– Почему Вы выбрали именно БВШН?

- Я выбрал Высшую школу потому, что в этом вузе обучение ведется на высоком уровне, и она идеально подходит мне для получения инженерного образования. А еще потому, что именно этот вуз, я думаю, поможет мне в будущем найти свое место в жизни.

– Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

- Я уже сказал, что очень благодарен своим учителям и семье. Я занимался с репетиторами, так что моральную и материальную поддержку, которую мне оказывала моя семья, трудно переоценить.

– О чем Вы больше всего мечтаете?

- Я мечтаю о многом, но моя самая большая мечта – стать отличным инженером.

– Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

- Я учусь на нефтегазового инженера. Могу также сказать, что эта профессия – одна из традиционных в Азербайджане. Нашу страну знают как страну, богатую нефтью. Естественно, что специалисты в этой области всегда нужны. Я уверен, что выпускники БВШН смогут показать себя как отличные инженеры, работая как в местных, так и в международных компаниях.

– Какие у Вас хобби?

- Люблю спорт, занимаюсь плаванием.  

– А чем Вы еще интересуетесь?

- Помимо учебы и, как я сказал, занятий спорта, меня очень интересуют путешествия.  

– Какие жанры литературы Вас привлекают?

- Из всех жанров я предпочитаю детективы.

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