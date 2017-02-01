В четверг, 2 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Небольшой снег ожидается лишь утром местами.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится юго-западным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от -2 до -6 градусов, днем - от +1 до +4. Непосредственно в Баку ночью - от -4 до -6, днем - от +1 до +3.

Атмосферное давление превысит норму и составит 769 мм ртутного столба, влажность воздуха - порядка 85–95%. Дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана 2 февраля местами ожидается снег, в дневные часы преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный.

Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, днем - от -2 до +3. В горной местности ночью - от -15 до -20, днем - от -1 до -6 градусов. Дороги также покроются льдом.

Елена Остапенко, Э.Т.