Со вторника, 31 декабря, до первой половины среды, 1 февраля, на территории Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия: шел дождь, мокрый снег и снег, местами осадки были интенсивными.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, в Баку снежный покров составил 23 см, количество осадков в виде дождя – до 10 мм, а температура воздуха опустилась до -3.

Из других зон на Абшероне снежного покрова больше всего в поселке Маштага (8 см). В Забрате и Сумгайыте уровень снега составил 3 см, а в поселке Пираллахи - 2 см.

Минимальная температура воздуха 1 февраля в зоне центрального Арана составила от 0 до -2, в Нахчыване - от -7 до -16, в горных регионах республики - от -12 до -17.

Из регионов Азербайджана больше всего снега за прошедшие сутки выпало в Агдере (70 см), в селе Сарыбаш (69 см) Гахского района - зона Большого Кавказа.

Также много снега выпало в городе Нахчыван (32 см), Лерике (32 см), Рваруд (28 см), Шеки (25 см), Исмаиллы (22 см), Ярдымлы (19 см), Дашкесане (19 см), Губе (18 см), Гядабее (18 см), Гейтепе (17 см), Габале (13 см), Загатале (12 см), Гейгеле (11 см), Огузе (11 см). В остальных местах снега выпало значительно меньше.

Больше всего осадков в виде дождя выпало в Лянкяран-Астаринской зоне (4–16 мм). Далее следуют Центральный Аран (от 1-2 до 10 мм осадков), Гянджа-Газахская зона (2–8 мм), Большой Кавказ и Нахчыван (от 1 до 3-5 мм), Малый Кавказ (0–2 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.