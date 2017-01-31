Коллегия Министерства образования Азербайджана на своем внеочередном заседании обсудила вопрос размещения в другие вузы студентов ликвидированного Университета «Кавказ».

По сообщению пресс-службы Министерства образования, на основании выдвинутых в результате обсуждений нескольких предложений был принят вариант размещения после зимней экзаменационной сессии всех студентов Университета «Кавказ» по своим специальностям в одном вузе – Бакинском инженерном университете, созданном по распоряжению Президента Азербайджана от 8 ноября 2016 года в статусе государственного университета. В решении также подчеркивается сохранение языка обучения, на котором получали образование студенты.

Во время принятия решения было принято во внимание обращение учредителя Университета «Кавказ» - Азербайджанского международного образовательного комплекса – к правительству и Министерству образования Азербайджана о принятии в пользу государства оставшегося всего имущества данного учебного комплекса и использовании его в образовательных целях.

В решении коллегии также отмечается, что обращения студентов Университета «Кавказ», которые желают продолжить обучение в других вузах, будут рассмотрены в период летней сессии.

Ялчин Алиев, Г.Р.