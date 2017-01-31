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Общество

Тела 4 погибших в Баку иностранцев до сих пор находятся в морге 31.01.2017 13:50

Тела четырех из пяти граждан Камеруна, отравившихся угарным газом в Баку, до сих пор находятся в морге Ясамальского района столицы.

Как сообщает 1news.az, родные только одного камерунца смогли прилететь в Азербайджан и отвезти его тело в Камерун.

Родные других погибших из-за материальных трудностей не могут забрать тела своих родных.

Напомним, что в начале января в доме №47 по улице Шамиля Азизбекова в Ясамальском районе Баку (близ станции метро «Низами») были обнаружены трупы пяти иностранцев.

Как сообщили тогда 1news.az в районном управлении полиции, были обнаружены тела проживавших в этом доме граждан Камеруна – Экума Нанса Нжоньеха, Пау Ата Такена, Нике Са Сенана, Номби Левеса Никбенти и Эссамби Линуса Нземеле, которые скончались от отравления угарным газом.

Двое из погибших, Э.Н.Нжоньех и Э.Л.Нземеле, являлись студентами Азербайджанского технического университета, остальные трое были футболистами и выступали за различные клубы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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