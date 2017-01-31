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Общество

Азад Рагимов: Азербайджан выделил на молодежные проекты 3 млн долларов 31.01.2017 12:36

За последние пять лет Азербайджан реализовал свыше 3 тысяч различных молодежных проектов, на что было направлено порядка 24 млн долларов.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов Центру новостей ООН.

«Мы гордимся тем, что у нас очень активно работает Фонд молодежи при Президенте. Только в этом году выделено около 3 миллионов долларов на тысячу молодежных проектов», - сказал он в интервью Центру новостей ООН.

«Проекты у нас делятся на категории. Они могут быть также и инициативой физического лица, то есть молодой человек или девушка могут подать заявку и выиграть грант для того, чтобы провести какое-то мероприятие», - добавил Азад Рагимов.

В общей сложности, по данным министра, в Азербайджане свыше 300 молодежных организаций работают в самых различных сферах.

Министр молодежи и спорта Азербайджана стал одним из гостей Молодежного форума ООН, который стартовал в Нью-Йорке в понедельник. Главная тема встречи – роль молодежи в борьбе с бедностью, то есть в достижении первой из 17 Целей устойчивого развития (2015–2030 годы).

В работе форума принимают участие представители молодежи и министры из 70 стран мира.

Азад Рагимов также подчеркнул, что в Азербайджане в последние несколько лет получили развитие различные виды дистанционного обучения, успешные результаты имеет политика в области мобилизации волонтеров из числа молодежи.

«Мы проводим большие мероприятия – Европейские игры, «Формулу-1», Всемирную шахматную олимпиаду. В этом году мы принимаем Всемирный форум скаутов», - сказал министр.

«Все эти крупные проекты позволяют объединить молодежь. Около 17 тысяч молодых людей в любой момент готовы пожертвовать своим временем и помочь в проведении важных международных мероприятий», - добавил он.

Молодежный форум ООН Азад Рагимов назвал хорошей возможностью для каждой страны рассказать о том, что сделано в этой области, поделиться опытом. Это - самое больше преимущество подобных площадок, считает он.

«Очень много интересных выступлений, очень много интересных мыслей. Мы попытаемся все их реализовать у нас в стране», - сказал министр.

Елена Остапенко, Э.Т.

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