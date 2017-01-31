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Общество

Дорожная полиция Азербайджана: Все дороги республики открыты для движения 31.01.2017 11:54

Государственная дорожная полиция Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий на территории страны.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев, учитывая снег и мокрый снег, выпавший на большей части территории Азербайджана, и связанные с этим тяжелые дорожные условия, Главное управление государственной дорожной полиции республики рекомендует водителям и пешеходам быть более осторожными на дорогах.

«В связи с неблагоприятными  погодными условиями увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В  такую погоду водителям и пешеходам нужно быть более бдительными. В снежную погоду машины должны передвигаться с более низкой скоростью и большим интервалом. Необходимо избегать резких маневров.

При плохих дорожных условиях скорость автомобиля должна быть, в первую очередь, безопасной, в соответствии с ПДД.

Водители должны помнить, что при осадках (снег, дождь)  почти вдвое уменьшается сцепление с поверхностью дороги, увеличивается тормозной путь, а значит - необходимо вдвое увеличить дистанцию  на пути движения машин. Также водителям необходимо  следить за тем, чтобы протекторы шин имели достаточную глубину», - подчеркнул  Кямран Алиев.

Он также сообщил, что все дороги республики открыты для движения.

Отметим, что, согласно правилам, предельная остаточная высота рисунка протектора установлена в 1 мм для шин грузовых автомобилей, 2 мм - для автобусов и 1,6 мм - для легковых автомобилей.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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