Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в этом году планируется первый этап переселения части вынужденных переселенцев, компактно размещенных в находящихся в аварийном состоянии объектах на территории города Баку.

Об этом сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В сообщении отмечается, что, учитывая угрозу разрушения в любой момент здания пансионата «Энергетик», расположенного на территории Хазарского района Баку, и недостроенного девятиэтажного здания, находящегося по адресу: Гянджинский проспект, 20А в Хатаинском районе, для переселения 260 семей вынужденных переселенцев, размещенных в этих объектах, в первую очередь запланировано строительство пятиэтажного 50-квартирного жилого дома на пустующем земельном участке на территории поселка на 450 семей, возведенного вблизи от поселка Рамана Сабунчинского района Баку, одного пятиэтажного 50-квартирного здания и двух пятиэтажных жилых зданий на 80 квартир на пустующем земельном участке на территории жилого квартала на 760 семей в поселке Масазыр Абшеронского района.

Уже начались работы по проектированию.

АЗЕРТАДЖ