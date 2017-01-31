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Общество

В Сабунчинском и Абшеронском районах будут построены новые жилые дома для 260 семей вынужденных переселенцев 31.01.2017 23:58

Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в этом году планируется первый этап переселения части вынужденных переселенцев, компактно размещенных в находящихся в аварийном состоянии объектах на территории города Баку.

Об этом сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В сообщении отмечается, что, учитывая угрозу разрушения в любой момент здания пансионата «Энергетик», расположенного на территории Хазарского района Баку, и недостроенного девятиэтажного здания, находящегося по адресу: Гянджинский проспект, 20А в Хатаинском районе, для переселения 260 семей вынужденных переселенцев, размещенных в этих объектах, в первую очередь запланировано строительство пятиэтажного 50-квартирного жилого дома на пустующем земельном участке на территории поселка на 450 семей, возведенного вблизи от поселка Рамана Сабунчинского района Баку, одного пятиэтажного 50-квартирного здания и двух пятиэтажных жилых зданий на 80 квартир на пустующем земельном участке на территории жилого квартала на 760 семей в поселке Масазыр Абшеронского района.

Уже начались работы по проектированию.

АЗЕРТАДЖ

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