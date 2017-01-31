USD1.9165
EUR2.0500
RUB0.0320
Brent52.41
WTI55.14
Золото1 201.56
S&P 500 Index2 280.90
Nikkei 22519 095.34
Общество
Bu xəbər
azərbaycanca

Управлении образования: Съемка передачи «Yoxlama» в школе №171 была незаконной 31.01.2017 11:40

Выдача разрешений на проведение фото и видеосъемок, подготовку репортажей в общеобразовательных учреждениях регулируется законом «О получении информации».

Об этом в ответе на запрос 1news.az сообщили в Управлении образования города Баку.

Поскольку в связи с проведением съемок в школе №171 Управление образования города Баку не получало запросов от руководства передачи «Yoxlama», не было дано надлежащего согласия для проведения съемок.

В Управлении образования указали, что если СМИ заранее обговаривают этот вопрос, то создаются все необходимые условия для освещения интересующих журналистов вопросов.

Кроме того, указывается, что в соответствии с законами «Об образовании», «О получении информации», «О СМИ» и другими соответствующими законодательными актами отдается предпочтение эффективному сотрудничеству со СМИ.

Напомним, что директор школы №171, ставшей объектом проверки со стороны съемочной группы передачи «Yoxlama», транслируемой на телеканале ATV, скончался спустя некоторое время после выхода передачи в эфир.

Как сообщили 1news.az близкие скончавшегося Тельмана Гардашова, его состояние ухудшилось после того, как в школе была проведена проверка.

Т.Гардашов был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.  

Эльшан Рустамов

1997количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЖенщину из Ирана сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОСотрудник полиции: «В магазине закончилась соль, иначе я бы продолжил посыпать дороги» - ВИДЕОАзербайджанец стал новым замминистра экономического развития РоссииМашаллах Ахмедов взят под арест в зале суда

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января13:12 Состоится встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ13:05 Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане безработица, как и всегда, останется на низком уровне12:59 Дженнифер Лопес высказалась против политики Трампа: «Мы все иммигранты» - ФОТО12:54 Будет увеличено количество рейсов Qatar Airlines в Азербайджан12:49 Вокруг шум: что за Ждун и кто его создал – ФОТО12:40 Президент Ильхам Алиев: Восстановление села Джоджуг Мерджанлы – историческое событие12:36 Азад Рагимов: Азербайджан выделил на молодежные проекты 3 млн долларов12:32 Закир Гаралов принял граждан в Сумгайыте12:28 «Нефтчи» не может победить «Габалу» в 6 последних матчах12:24 В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Катара12:18 #MFLstars: КOMFORT - как ребята «со стройки» планируют стать «королями уличного футбола» - ФОТО - ВИДЕО12:14 Звезда сериала «Cesur ve Güzel» разводится – ФОТО12:10 Азербайджанец в России организовывал клиентам групповой секс в саунах - ВИДЕО12:06 «Зиря» подписала французского форварда12:02 Президент Азербайджана принял главу МИД Катара