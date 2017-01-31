Выдача разрешений на проведение фото и видеосъемок, подготовку репортажей в общеобразовательных учреждениях регулируется законом «О получении информации».

Об этом в ответе на запрос 1news.az сообщили в Управлении образования города Баку.

Поскольку в связи с проведением съемок в школе №171 Управление образования города Баку не получало запросов от руководства передачи «Yoxlama», не было дано надлежащего согласия для проведения съемок.

В Управлении образования указали, что если СМИ заранее обговаривают этот вопрос, то создаются все необходимые условия для освещения интересующих журналистов вопросов.

Кроме того, указывается, что в соответствии с законами «Об образовании», «О получении информации», «О СМИ» и другими соответствующими законодательными актами отдается предпочтение эффективному сотрудничеству со СМИ.

Напомним, что директор школы №171, ставшей объектом проверки со стороны съемочной группы передачи «Yoxlama», транслируемой на телеканале ATV, скончался спустя некоторое время после выхода передачи в эфир.

Как сообщили 1news.az близкие скончавшегося Тельмана Гардашова, его состояние ухудшилось после того, как в школе была проведена проверка.

Т.Гардашов был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

Эльшан Рустамов