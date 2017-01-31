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Общество
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Из-за снега изменен скоростной режим на некоторых дорогах Баку - ФОТО 31.01.2017 10:25

В связи с погодными условиями (снегом) изменен скоростной режим движения автотранспорта на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев и на Зыхской трассе.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, посредством установленных над этими дорогами информационных табло водители извещаются о том, что на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев на двух левых полосах максимально разрешенная скорость движения снижена со 120 до 100 км/час.

На крайней правой полосе максимально разрешенная скорость движения снижена с 80 до 60 км/час, на второй справа полосе – со 100 до 80 км/час.

В свою очередь, на Зыхской трассе (дороге от поселка Зых в Международный аэропорт Гейдар Алиев) на крайней левой и средней полосах максимально разрешенная скорость движения снижена со 120 до 100 км/час, а на крайней правой полосе – со 100 до 80 км/час.

На проспекте Гейдара Алиева максимально разрешенная скорость снижена с 90 до 70 километров в час (на главной дороге) и с 60 до 50 километров в час – на второстепенной.

«Транспортные заторы на данный момент наблюдаются на Тбилисском проспекте, проспекте Зии Буниятова (в сторону станции метро «Кероглу»), на проспекте Гейдара Алиева (в сторону центра города), на проспекте Ходжалы (в сторону центра города), на улицах Абдулвахаба Саламзаде, Гасана Алиева и Юсифа Сафарова», - заявил М.Агаев, по словам которого, БТА проводит постоянный мониторинг состояния столичных дорог.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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