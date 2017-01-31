Выпавший снег осложнил ситуацию на дорогах Баку, однако дорожную ситуацию в столице в целом можно назвать нормальной.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, проблемы с движением автотранспорта наблюдаются в основном на возвышенных участках Сабаильского, Ясамальского, Хатаинского и Насиминском районов.

«Сильно затруднено движение на Тбилисском проспекте, улицах Абдулвахаба Саламзаде, Бакиханова, Московском проспекте, круге у станции метро «20 Января», а также на всех улицах, имеющих уклон. Серьезный затор возник на трассе Баку - Сумгайыт в обоих направлениях.

В центральной части города – в районе станций метро «Сахил», «28 Мая», «Ичеришехер», «Низами», у Бешмяртябя, на улице Физули и так далее - движение свободное.

К сожалению, многие водители не имеют навыков вождения в снег, управляют автомобилями с летними покрышками, что часто приводит к ДТП, поскольку они не справляются с управлением и не соблюдают необходимой дистанции до впереди идущего автомобиля.

Дорожная полиция не рекомендует в такую погоду пользоваться личным автотранспортом, а советует воспользоваться общественным», - сказал В.Асадов.

Начальник отдела также подчеркнул, что в снежную погоду и пешеходы должны соблюдать осторожность, ни в коем случае не выходить на проезжую часть.

Тимур Рзаев, Э.Т.