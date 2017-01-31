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Общество

Гололед стал причиной столкновения в Сабунчи 4 автомобилей: 8 человек пострадали 31.01.2017 21:42

Сильный снегопад в Баку и гололед на дорогах привели к цепной аварии в Сабунчинском районе.

На территории поселка Забрат произошло тяжелое ДТП, в результате которого столкнулись 4 автомобиля.

Из-за гололеда водители потеряли управление и автомобили столкнулись. В результате пострадали 8 человек, четверо из них являются членами одной семьи. Это – Магеррамов Джалил Бабек оглу, 1990 г.р., Магеррамова Махнур Таир гызы, 1986 г.р., их 2-летний и годовалый сыновья Джавид и Саид Магеррамовы.

Находившиеся в другом автомобиле Гасымова Нахида Шафи гызы, 1968 г.р., ее дочь Магеррамова Шабнам Бабек гызы, 1989 г.р., получили травмы различной степени тяжести.

В результате аварии также пострадали Абдуллаев Расим Ахмед оглу, 1980 г.р. и Рзаев Кямран Дильгям оглу, 1996 г.р.

Пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции.

Report.az

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