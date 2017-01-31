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Общество

Прокурор выступит по делу о смерти сына судьи - ФОТО 31.01.2017 19:53

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд над 29-летним Рагимом Керимовым, который в мае 2016 года, управляя автомобилем марки Mercedes, сбил Руфата Аллахвердиева.

Как сообщили 1news.az в суде, дело рассматривает судейская коллегия под председательством судьи Сабухи Гусейнова.

На очередном заседании адвокат Айдын Агаев представил суду документ, подтверждающий, что на попечении подсудимого Р.Керимова находится малолетний ребенок. Документ был приобщен к делу.

После этого прокурор попросил у суда время для подготовки к своему выступлению, ожидается, что он выступит на следующем судебном заседании.

Напомним, что ДТП произошло на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе Баку, у перекрестка с улицей Ази Асланова (возле Киноцентра «Низами»). Пострадавший Руфат Аллахвердиев был доставлен в Центральную клиническую больницу, где скончался 12 мая.

Отметим, что покойный 19-летний Р.Аллахвердиев являлся студентом Азербайджанской дипломатической академии. Он - сын судьи Бакинского военного суда, бывшего судьи Тертерского военного суда и Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльбека Аллахвердиева.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото - погибший Руфат Аллахвердиев, судья Эльбек Аллахвердиев, и подсудимый Рагим Керимов (фото на синем фоне).

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