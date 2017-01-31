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Общество

Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями определили план совместных мероприятий на этот год 31.01.2017 18:52

Министерство обороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями в целях повышения эффективности борьбы с религиозным радикализмом подписали план совместных мероприятий на 2017 год.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в соответствии с подписанным документом определены место, время проведения мероприятий, ответственные за исполнение структуры и лица.

В течение 2017 года на встречах , которые будут организованы в находящихся в подчинении Министерства обороны управлениях, объединениях, воинских частях, учебных заведениях особого назначения, будут проведены мероприятия, посвященные идее азербайджанства, охране и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, межкультурному сотрудничеству и т.д.

Планируется проведение «круглых столов» при участии военнослужащих различных категорий, историков, деятелей науки и богословов. 

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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