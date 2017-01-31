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Общество

Сколько аварий из-за снега произошло в Баку? 31.01.2017 17:54

Дорожная полиция обнародовала статистику ДТП, произошедших на дорогах столицы из-за сложных погодных условий (снега).

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с утра в столице произошло шесть ДТП.

«Погибших и пострадавших нет, но автомобилям причинен серьезный материальный ущерб. Причиной этих аварий, помимо выпавшего снега, стало пренебрежение водителями сложными погодными условиями, вождение на летних покрышках, несоблюдение дистанции и т.д.», - заявил В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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