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Общество

Структура нового Бакинского инженерного университета полностью сформирована - Минобразования 31.01.2017 17:48

Образовательная инфраструктура Университета «Кавказ» полностью перейдет в подчинение Бакинского инженерного университета.

Кроме того, педагогические кадры Университета «Кавказ» продолжат трудовую деятельность в Бакинском инженерном университете.

Об этом сказал заведующий сектором отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Сульхаддин Гезалов, передает АПА.

По его словам, структура нового Бакинского инженерного университета полностью сформирована.

С.Гезалов отметил, что коллегия министерства приняла решение о том, чтобы все студенты продолжили свое обучение в новом Бакинском инженерном университете, вне зависимости от специальностей и языка обучения.

Он подчеркнул, что Ликвидационная комиссия и учредитель Университета «Кавказ» обратились в Кабинет министров и Министерство образования для использования инфраструктуры упраздненного вуза в образовательных целях.

Заведующий сектором отметил, что на заседании коллегии министерства было учтено данное обращение, таким образом, инфраструктура Университета «Кавказ» полностью будет передана в пользование Бакинского инженерного университета. 

Представитель министерства добавил, что в настоящее время Ликвидационная комиссия продолжает свою работу, идет процесс приема-сдачи.

С.Гезалов также отметил, что ректор упраздненного Университета «Кавказ» Хавер Мамедов продолжает свою работу в качестве председателя Ликвидационной комиссии.

«Однако ректор обладающего государственным статусом Бакинского инженерного университета будет назначен президентом. Пока временные управленческие и исполнительные полномочия возложены на меня», - сказал он.

А.А.

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