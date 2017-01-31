Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели в поселке имени Бакиханова Сабунчинского района столицы спецоперацию по задержанию наркодилера - жителя Губадлинского района Эльсевера Султанова.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, у задержанного были обнаружены и изъяты 102 грамма героина, 1,452 грамма опиума, неисправный газовый пистолет и 13,080 грамма «Метамфетамина».

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.