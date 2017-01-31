С 2015 года силами Бакметрополитена полностью модернизированы 17 вагонов.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, капитальная модернизация подразумевает очистку вагонов от ржавчины, покраску, замену деталей интерьера, пассажирских кресел, систем освещения.

Также в рамках модернизации меняются кабины головных вагонов, на них устанавливаются новое LED-освещение, электронные табло и т.д.

Модернизация производится на производственных площадках Бакметрополитена, что позволило открыть новые рабочие места, сэкономить средства и т.д.

Тимур Рзаев, Э.Т.