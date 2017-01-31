USD1.9165
EUR2.0500
RUB0.0320
Brent52.41
WTI55.14
Золото1 201.56
S&P 500 Index2 280.90
Nikkei 22519 095.34
Общество

Выездной «ASAN xidmət» окажет услуги гражданам в ряде городов Азербайджана 31.01.2017 14:45

Мобильный «ASAN xidmət» 1-15 февраля будет оказывать в выездной форме услуги гражданам в Джалилабаде, Гейгеле, Гаджигабуле и Огузе, 1-10 февраля в поселке Ени Сураханы города Баку, 1-20 февраля в поселке Джейранбатан Абшеронского района, 1 февраля-1 марта в Мингячевире и Губе, говорится в сообщении данной структуры.

Кроме того, мобильный «Поезд ASAN» 1-15 февраля будет обсуживать граждан в Газахе.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд «ASAN xidmət» оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг «ASAN xidmət» является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновативными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ялчин Алиев, Г.Р.

512количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщину из Ирана сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОАзербайджанец стал новым замминистра экономического развития РоссииИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОНовые подробности о сотруднике полиции, посыпавшем солью заснеженную дорогу – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОУ 52-летней Моники Беллуччи новый роман – ФОТОАзербайджанец в России организовывал клиентам групповой секс в саунах - ВИДЕОТрамп уволил и.о. генпрокурора США за отказ выполнять его указАзербайджанский военнослужащий покончил с собой из-за девушки? – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января16:05 Человеческие судьбы: Что чувствуют те, кому Трамп закрыл въезд в США – ФОТО15:56 Глава Минобороны Армении отбыл с официальным визитом в Иран15:53 Сабина Бабаева перепела одну из самых красивых баллад XX века – ВИДЕО15:51 В Баку проведена спецоперация по задержанию наркодилера15:50 Дисциплинарный комитет АФФА признал ошибку Рамиля Диниева15:46 В Азербайджане мужчина убил свою 13-летнюю дочь15:40 АФФА назначила своего сотрудника управляющим «Интера»15:36 В одном из лучших клубов Баку - Eleven - состоялась закрытая вечеринка Collezione Italia – ФОТО15:29 Как модернизируют вагоны Бакметрополитена - ФОТО15:24 Леонид Парфенов исполнил хит легендарной группы «Гая» - ВИДЕО15:16 Новые подробности о сотруднике полиции, посыпавшем солью заснеженную дорогу – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО15:08 Рашад Садыхов, Самир Аббасов, Махмуд Гурбанов на курсах УЕФА Pro15:00 Эскалация в Донбассе: стороны предоставляют противоречивые данные о потерях – ФОТО14:51 Футболист, не подошедший «Анжи» в «Сабаиле»14:45 Выездной «ASAN xidmət» окажет услуги гражданам в ряде городов Азербайджана