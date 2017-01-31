Мобильный «ASAN xidmət» 1-15 февраля будет оказывать в выездной форме услуги гражданам в Джалилабаде, Гейгеле, Гаджигабуле и Огузе, 1-10 февраля в поселке Ени Сураханы города Баку, 1-20 февраля в поселке Джейранбатан Абшеронского района, 1 февраля-1 марта в Мингячевире и Губе, говорится в сообщении данной структуры.

Кроме того, мобильный «Поезд ASAN» 1-15 февраля будет обсуживать граждан в Газахе.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд «ASAN xidmət» оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг «ASAN xidmət» является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновативными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ялчин Алиев, Г.Р.