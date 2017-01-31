Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана сообщает, что в феврале среднемесячная температура воздуха, а также количество осадков будут близки к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове в феврале среднемесячная температура воздуха составит от +4 до +6 градусов (ночью - от 0 до +5, временами - до -8, днем - от +7 до +12, временами - от +3 до -2), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков будет также близким к норме (норма - 21-24 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике составит от -1 до +2 градусов (ночью - от -5 до -10, в некоторые дни - до -18, в горах - до -25; днем - от -3 до -8, в некоторые дни - от 0 до +5), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма - 11-29 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нагорно-Карабахском регионе составит от -2 до +1 градуса (ночью - от 0 до -5, в некоторые дни - от -13 до -18, днем - от +5 до +10, в некоторые дни - от -2 до -7), что соответствует климатической норме. Месячное количество осадков близко к норме (норма - 25-35 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле составит от +2 до +5 градусов (ночью - от -3 до +2, в некоторые дни - от -8 до -13, днем - от +7 до +12, в некоторые дни - от -3 до +2 градусов), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма - 15-36 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Хызы, Сиязани, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе составит от -2 до +3 градусов (ночью - от 0 до -5, в некоторые дни - от -8 до -13, в высокогорной местности - от -18 до -23; днем - от +7 до +12, временами - от 0 до -5 градусов), что соответствует климатической норме. Ожидается, что месячное количество осадков в целом будет также близким к норме (норма - 24-55 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Центральном Аране составит от +4 до +6 градусов (ночью - от 0 до +5, в некоторые дни - от -4 до -9, днем - от +9 до +14, в некоторые дни - от -2 до +3 градусов), что также в пределах климатической нормы. Месячное количество осадков также близко к норме (норма - 21-35 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллы, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы составит от +2 до +5 градусов (ночью - от 0 до +5, в некоторые дни - от -2 до -7, в горной местности - от -13 до -18; днем - от +8 до +13, в некоторые дни - от -3 до +2 градусов), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также соответствует норме (норма - 44-105 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.