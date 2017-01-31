USD1.9165
EUR2.0500
RUB0.0320
Brent52.41
WTI55.14
Золото1 201.56
S&P 500 Index2 280.90
Nikkei 22519 095.34
Общество

Какая погода ожидается в феврале в Азербайджане? 31.01.2017 13:54

Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана сообщает, что в феврале среднемесячная температура воздуха, а также количество осадков будут близки к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове в феврале среднемесячная температура воздуха составит от +4 до +6 градусов (ночью  - от 0 до +5, временами - до -8, днем - от +7 до +12, временами - от +3 до -2), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков будет также близким к норме (норма - 21-24 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике составит от -1 до +2 градусов (ночью - от -5 до -10, в некоторые дни - до -18, в горах - до -25; днем - от -3 до -8, в некоторые дни - от 0 до +5), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма - 11-29 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нагорно-Карабахском регионе составит от -2 до +1 градуса (ночью - от 0 до -5, в некоторые дни - от -13 до -18, днем - от +5 до +10, в некоторые дни - от -2 до -7), что соответствует климатической норме. Месячное количество осадков близко к норме (норма - 25-35 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле составит от +2 до +5 градусов (ночью - от -3 до +2, в некоторые дни - от -8 до -13, днем - от +7 до +12, в некоторые дни - от -3 до +2 градусов), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также близко к норме (норма - 15-36 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Хызы, Сиязани, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе составит от -2 до +3 градусов (ночью - от 0 до -5, в некоторые дни - от -8 до -13, в высокогорной местности - от -18 до -23; днем - от +7 до +12, временами  - от 0 до -5 градусов), что соответствует климатической норме. Ожидается, что месячное количество осадков в целом будет также близким к норме (норма - 24-55 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Центральном Аране составит от +4 до +6 градусов (ночью - от 0 до +5, в некоторые дни - от -4 до -9, днем - от +9 до +14, в некоторые дни - от -2 до +3 градусов), что также в пределах климатической нормы. Месячное количество осадков также близко к норме (норма - 21-35 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллы, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы составит от +2 до +5 градусов (ночью - от 0 до +5, в некоторые дни - от -2 до -7, в горной местности - от -13 до -18; днем - от +8 до +13, в некоторые дни - от -3 до +2 градусов), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков также соответствует норме (норма - 44-105 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.

240количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЖенщину из Ирана сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОАзербайджанец стал новым замминистра экономического развития РоссииСотрудник полиции: «В магазине закончилась соль, иначе я бы продолжил посыпать дороги» - ВИДЕОУ 52-летней Моники Беллуччи новый роман – ФОТОАзербайджанский военнослужащий покончил с собой из-за девушки? – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января14:39 На кругу Бешмяртябя начата прокладка продолжения улицы Физули – ФОТО14:34 Джеймс Франко раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ФОТО14:29 Посредник МГ ОБСЕ: Потери в зоне карабахского конфликта подчеркивают важность переговоров14:25 «Сумгайыт» подписал Эхтирама Шахвердиева14:21 В Баку женщина напала на банк14:17 Интерпол по запросу Азербайджана объявил в розыск вора-рецидивиста - ФОТО14:12 Компания PAŞA Sığorta ждет своих клиентов в новом офисе14:08 Баку не испытывает оптимизма относительно итогов встречи глав МИД Азербайджана и России14:00 Центробанк о средневзвешенном курсе маната к доллару13:54 Какая погода ожидается в феврале в Азербайджане?13:50 Тела 4 погибших в Баку иностранцев до сих пор находятся в морге13:47 Минэкономики о назначении первых торгпредов Азербайджана за рубежом13:43 Без сомнения, все оккупированные территории будут освобождены – Эльмар Мамедъяров13:41 В среду в Баку и на Абшероне снег, до -313:38 Министерство образования решило судьбу студентов Университета «Кавказ»