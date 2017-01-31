В среду, 1 февраля, в Баку и на Абшероне будет с перерывами идти снег, ветер северо-западный, умеренный, который временами будет усиливаться.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове и в столице ночью составит в среднем от -1 до -3 градусов, днем - в районе нуля.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, влажность воздуха составит порядка 85–95%. Есть вероятность гололеда на дорогах.

В районах Азербайджана 1 февраля также ожидается снег, временами интенсивный. Местами туман. Ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, днем - от -1 до +4. В горной местности ночью - от -9 до -14, днем - от -1 до -6 градусов. Дороги покроются льдом.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 1 февраля на Абшероне сохранится нестабильная погода - будет преобладать северный ветер хазри, который на фоне сильной влажности и низкой температура воздуха крайне неблагоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.