Новой вехой в развитии научных гуманитарных, культурных и других сфер взаимоотношений между Азербайджаном и Великобританией является создание Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа (www.bfsac.org.uk).

В музее Виктории и Альберта в Лондоне, крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна, основанном в 1852 году, прошла презентация Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа (прошедшего официальную регистрацию и учрежденного 27 сентября 2016 года), чтобы объявить британской и азербайджанской общественности о направлениях своей деятельности.

Этот Фонд создан для прозрачной и справедливой поддержки с целью обеспечения продолжительности, успешности, перспективности и международного академического уровня всех работ, проводимых в Соединенном Королевстве в сферах науки и культуры, связанных с Азербайджаном и Кавказом.

Столь важное посвященное Азербайджану мероприятие впервые было проведено в таком престижном храме искусства - музее Виктории и Альберта с высокой поддержкой местных, английских сил и структур, с соблюдением всех правил и в соответствии с принятой традицией.

Этот день войдет в историю азербайджанской науки и культуры! В праздничном вечере среди почетных гостей были видные деятели науки и культуры, политические и общественные деятели, которые в непринужденной обстановке, окруженные потрясающими уникальными произведениями искусств, очень тепло общались друг с другом, говорили о совместной деятельности для реализации проектов Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа. Дружеская атмосфера предваряла особую значимость события - ни одна авторитетная научная структура мира не проводила таких мероприятий по Азербайджану в таком масштабе. Вечер науки и культуры в музее Виктории и Альберта, несмотря на холодную лондонскую погоду, начинался с теплоты создавшейся ауры.

В мероприятии приняли участие авторитетные члены научных академических кругов Соединенного Королевства, также лица, представляющие правительство и парламент Великобритании, специальный посланник премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном, Ираком и Туркменистаном баронесса Николсон, члены Палаты лордов парламента Великобритании лорд Малькольм Брус, лорд Майкл Герман.

Среди присутствовавших ученых можно назвать имена известного историка, профессора по арабской истории лондонского университета SOAS Хью Кеннеди (https://www.soas.ac.uk/staff/staff36939.php), профессора по арабской литературе Джулии Брей, исполняющей обязанности Лаудианского профессора, учрежденного в Оксфордском университете в 1636 году, (http://www.orinst.ox.ac.uk/staff/iw/jbray.html), директора Российского и Евразийского центра Оксфордского университета, профессора Роя Аллисона (http://www.sant.ox.ac.uk/people/roy-allison), профессора факультета востоковедения Оксфордского университета, руководителя Центра Низами Гянджеви при Оксфордском университете с британской стороны Эдмунда Херцога (http://www.orinst.ox.ac.uk/research/nizami-ganjavi/people), руководителя Центра Низами Гянджеви при Оксфордском университете с британской стороны, профессора Роберта Хойланда (https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Hoyland), профессора по восточной музыке университета SOAS, члена Центра ирановедения Овена Райта (https://www.soas.ac.uk/staff/staff32029.php) и профессора этого университета по исламскому искусству, директора проекта сокровищ университета SOAS Анны Контадини (https://www.soas.ac.uk/staff/staff30791.php), ученого-исследователя периода Сефевидов Тулейнского университета американского штата Луизиана, профессора Элио Бранкафорте (http://www2.tulane.edu/liberal-arts/german-slavic-studies/elio-brancaforte.cfm), профессора по исламоведению Эксетерского университета Британии Роберта Глива (http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/gleave/), профессора-исламоведа по средневековью Сент-Эндрюсского университета Шотландии Эндрю Пикока (https://www.st-andrews.ac.uk/history/staff/andrewpeacock.html), директора Казахстанского центра Кембриджского университета, доктора Сиддхарта Саксена (http://www.devstudies.cam.ac.uk/people/professor-siddharth-montu-saxena), ведущего ученого-археолога Даремского университета Дэна Лоренса (https://www.dur.ac.uk/archaeology/staff/?id=6585), ученого-историка по древнему миру и средневековью, известного ведущего и автора научно-просветительских передач, транслируемых на BBC и других международных телеканалах, доктора Беттани Хьюса (https://www.bettanyhughes.co.uk/about) и других.

В мероприятии также приняли участие представители дипломатических миссий и местных деловых кругов.

В вечере также приняли участие почетные гости из Азербайджана - президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Акиф Ализаде, академик НАНА, декан факультета теологии БГУ, профессор Васим Мамедалиев, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, директор Национального музея истории, академик Наиля Велиханлы, директор Азербайджанской государственной филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, представители малого бизнеса и азербайджанцы проживающие в Великобритании.

На открытии вечера председатель Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа, ректор Бакинского филиала Московского государственного университета, член-корреспондент НАНА, руководитель Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета, сопредседатель Общества Англия-Азербайджан, профессор Наргиз Пашаева приветствовала гостей, отметив, что с радостью восприняла интерес таких известных и влиятельных ученых к церемонии презентации Фонда. Во вступительном слове профессор Наргиз Пашаева подчеркнула значимость создания функционирующего с 2013 года Центра Низами Гянджеви при Оксфордском университете (http://www.orinst.ox.ac.uk/research/nizami-ganjavi/, реализованных проектов в деле изучения и пропаганды историко-культурного, духовного наследия Азербайджана, а также научно-стратегические цели этого важного для нашей страны научного центра.

Профессор Наргиз Пашаева во вступительной речи сказала:

«Дорогие гости! Я счастлива видеть всех вас сегодня здесь. Этот прекрасный вечер посвящен созданию Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа. До того, как праздновать это событие, нами был пройден путь, определенный и решающий начальный этап. Наука к ХХI веку смогла ответить на многие и разные вопросы. Тем не менее еще много вопросов будет продолжать интересовать ученых, людей, университеты и умы. И сам процесс поиска этих ответов является интеллектуальным, духовным и моральным актом и определяет степень развития общества. Созданный нами Британский фонд - наше начатое дело, наша инициатива не носит представительский, временный, чисто формальный характер. Вот уже более трех лет мы являемся частью Оксфордского университета, где представляем азербайджанскую науку при созданном научном центре имени Низами Гянджеви. Через два года подходит к концу 5-летний научно-образовательный академический план, по которому мы работаем. Важным фактором является то, что это не просто этап обмена опытом межуниверситетских отношений, так как мы представляем собой совершенно новую академическую, профессиональную институцию в Оксфордском университете и являемся частью всего университетского процесса и первым академическим, стабильным и серьезным контактом Азербайджана с Оксфордским университетом. И наша главная цель - быть и оставаться навсегда неотъемлемой частью Оксфордского университета, войти в признанное мировое интеллектуальное сообщество. Мы хорошо понимаем, что это долгий и нелегкий путь и, следовательно, мы не нацелены на быстрый и легкий успех. Благодаря обоюдному желанию и поддержке наших уважаемых коллег из Оксфордского университета мы смогли сделать первые важные и определяющие академические шаги».

Была отмечена особая роль Азербайджана в формировании демократических ценностей на Востоке и вкладе в мировое культурное наследие. Профессор Наргиз Пашаева сказала:

«Великобритания - великая страна с большими традициями и славной историей. Моей стране - Азербайджану тоже есть чем гордиться! В мусульманском мире первая парламентская республика была создана в 1918 году именно в Азербайджане. Азербайджанская Демократическая Республика за короткий срок смогла создать условия для демократической парламентской системы на Востоке. Все граждане независимого Азербайджана в 1918 году обрели равные права независимо от национальности и вероисповедания, был создан первый университет, парламент был многопартийным, мужчины и женщины имели равное право голосов. В 1919 году в ноябре пресса была освобождена от цензуры. Выходили 60 газет и журналов, печатались остросатирические журналы с карикатурами, высмеивающими религиозный фанатизм. Была создана первая на Востоке профессиональная мугам-опера Узеиром Гаджибейли, открылись гимназии для девушек при помощи мецената Зейналабдина Тагиева, появились новые жанры в азербайджанской литературе, развивалось сценическое искусство и театр, началось строительство в древнем восточном городе зданий с европейской архитектурной традицией, что впоследствии привело к тому, что Баку стал символом, объединяющим Восток и Запад. В декабре 1918 года по приказу генерал-губернатора Баку, британского подданного Томпсона был подписан указ о постоянном возвышении трехцветного национального флага независимого Азербайджана над парламентским зданием в Баку.

Да, Азербайджан - моя Родина, я люблю ее и могу долго об этом говорить. Азербайджанская культура является важной частью всей мусульманской и общечеловеческой культуры. В некотором роде она уникальна, так как смогла отразить в себе тюркские и персидские миры, обогатив свой контекст европейскими и русскими культурными традициями. На азербайджанском языке писали великие поэты Насими и Фузули и известный всему миру Шах Исмаил Хатаи. Легендарный герой сохранившегося письменного эпоса Деде-Горгуд тоже пел свои баллады на азербайджанском наречии тюркских языков.

Для нас большая честь, что презентация нашего Фонда проходит именно в таком месте, как музей Алберта и Виктории. Британская корона является собирателем и ценителем всех человеческих и мировых достижений культуры и искусства как в прошлом, так и в настоящем. Не случайно уникальный ковер «Шейх Сэфи» и многие другие экспонаты исламской культуры здесь открыты всему миру и здесь же они защищены для следующих поколений. В далеком прошлом – в VIII – XIII золотых веках исламской культуры и науки, также ранние средние века Восток часто ассоциировался с астрономией, философией, орнаментальным изоискусством, со сказкой «Тысяча и одна ночь», с великими открытиями в алгебре, химии и медицины, с первыми переводами с греческого языка на арабский философских трудов эллинистической культуры. К сожалению, сегодня продолжение великих и красивых традиций Востока утратило былое величие и красоту. Большой исламской культуре необходимо вернуть свой былой имидж. Я думаю, что в современном мире открытые, свободные связи между учеными и университетами, особенно честная позиция настоящих ученых могут предотвратить многие гуманитарные катастрофы. Так было, так спасались выдающиеся люди в недалеком прошлом - и во времена репрессий, и красного террора, и во времена холодной войны в стране, где только за танец твист и за любовь к джазу могли объявить людей изменниками Родины. Советские, также азербайджанские ученые нередко были лишены объективной исторической правды, был идеологический штамп, и нужно было пользоваться искусственными и неверными научными методологиями, была полная информационная блокада.

Есть выражение «лучше поздно, чем никогда», и то, что мы хотим сделать сегодня, очень важно для следующих поколений. Я верю, что Британский фонд, созданный в Великобритании, станет той платформой, которую мы долго ждали. Появление возможностей для совместного изучения научных тем, вопросов – на сегодняшний день подтверждение тому – научная археологическая экспедиция в Барде, обучение троих магистров и докторантов, проведение двух международных конференций с участием ученых с мировым именем, осуществленная большая работа по академическому переводу с русского на английский язык книги известного русского ученого Бертельса “Великий азербайджанский поэт Низами”. В будущем будут реализованы и другие проекты, важные и необходимые. Но завтра зависит от сегодняшнего дня, если мы откроем, проложим дорогу тем, кто придет потом – будущим молодым специалистам, ученым, студентам, тем, кто выбрал нелегкую тропу науки.

10 лет назад я стала сопредседателем Общества Англия – Азербайджан, которое в этом году отметит свое 20-летие. Созданный новый Фонд также будет хорошей опорой для деятельности этого общества, где на протяжении всех этих лет вместе с незабываемым Лордом Фрейзером и теперь со всей командой с Лордом Германом осуществляем культурно- благотворительные проекты. Достаточно отметить наше сотрудничество со школой Purcell и Уэльским Королевским колледжем музыки и драмы. Таким образом, созданный Британский фонд по изучению Азербайджана и Кавказа обеспечит благоприятную и научную почву для серьёзных планов и работ, приносящих стойкий и реальный положительный результат».

Далее она сказала:

«Этот Фонд даст веру и поддержку тем людям, которые не ограничиваются малым кругом своих личных интересов и не стремятся рекламировать себя, не имея за плечами никаких истинных заслуг. Поддержит истинные таланты и лучшие идеи. Какие бы новые защиты от новых угроз современному миру ни создавались, базисные ценности – наука, образование, культура, человеческий разум и, конечно же, духовность, чувство любви и справедливости - всегда являются лучшей гарантией всеобщей безопасности. Именно так стала великой Британия, создавая все условие для тех, кто умеет и хочет развиваться. В душах и помыслах человека не должно быть пустоты и отсутствия света – это прекрасно отражено в девизе Оксфордского университета « Бог мой - свет!». В Азербайджане интеллигентного и ученого человека называют «зиялы», что в дословном переводе означает «озаренный изнутри», «несущий свет».

Название нашего Фонда указывает на то, что мы будем уделять внимание изучению Кавказа и региона. Кавказ - понятие не просто географическое, и оно недостаточно изучено в современном европейском научном контексте. Наша цель - суметь объединить, систематизировать, суммировать известные факты и создать все условия для объективного научного подхода к этому вопросу. У нас есть немало архивных, рукописных материалов неизвестных западных ученых. На протяжении долгого времени были закрыты свободные, профессиональные, независимые партнерские отношения с западными учеными, не переводились профессионально труды многих ученых на европейские языки. Теперь настало время без азарта, без нездорового соперничества, без случайных людей, не имеющих отношения к науке, по системе общемировых научных подходов детально изучить этот большой многокультурный и многооэтнический регион, каким является Кавказ.

Часто дороги малых троп ведут к неожиданно открывающимся большим просторам. Мы верим, что наши планы и начинания отражают реальные возможности и в будущем нас ждут большие перспективы как научно-академического, межкультурного, так и общественно-гражданского толка. И когда-нибудь образ Большого Азербайджана, Северного и Южного, включающий в себе весь культурно-исторический аспект и наследие около 40 миллионов ныне проживающих в мире азербайджанцев, раскроет себя в новом свете на базе славных реалий и крепких исторических традиций связанных с другими народами как Востока, так и Запада, и история Большого Азербайджана наконец будет изучена и написана на базе объективных реалий и академических исследований. Сказано «дорогу осилит идущий», и мы ее осилим», - подчеркнула профессор Наргиз Пашаева и выразила признательность всем за содействие в плодотворной деятельности Фонда.

В конце своего выступления председатель Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа, профессор Наргиз Пашаева сказала:

«Мне хочется от души поблагодарить всех присутствующих, руководство музея, всех спонсоров и руководителей компаний, своих соотечественников, в частности поблагодарить Искандера Халилова за первую спонсорскую помощь, которую он оказал центру Низами Гянджеви при Оксфордском университете в реализации материально-технической базы академического 5-летного научно-учебного плана. Особенно хочу отметить незаменимую роль в создании нашего центра Роберта Хойланда и также Эдмунда Херцога, в целом всего руководства Оксфордского университета, которые приняли нас как своих коллег и оказывали нам почтение и уважение. Спасибо всем членам попечительского совета фонда, уважаемым ученым из ведущих университетов Великобритании - профессору Роберту Гливу, профессору Роберту Хойланду, профессору Эндрю Пикоку, тому, кто поддерживал с первого дня нашу инициативу создания Британского фонда - лорду Малькольма Брусу. Хочу также поблагодарить всех коллег Московского государственного университета и Бакинского государственного университета, своих студентов, которые тоже являются моей поддержкой, тех, кто приехал из Баку для участия в нашем вечере, кто принял участие в организации сегодняшнего мероприятия. Также хочу адресовать свои слова благодарности всем тем гражданам Азербайджана, кто лично не знаком с нами, но понимает и ценит ту работу, которую мы начали здесь в Великобритании, тем, кто небезразличен и умеет замечать и отмечать то, что может быть благом для других. Если бы не вы все, ничего не получилось бы.

О себе могу сказать лишь то, что была и всегда буду верна университетскому союзу студентов и преподавателей и начиная с 1978 года университет является моим вторым домом. В этот незабываемый для меня день позвольте почтить память двух дорогих людей моей жизни, которые сыграли большую роль в моем воспитании. Оглядываясь назад, я хочу сказать спасибо своей бабушке – Гевхар ханум, которая научила меня понимать, что «сила песни не в громкости ее звучания», и своему дедушке - известному журналисту Насиру Имангулиеву, который был моим лучшим защитником, дал веру в свои силы и научил признавать и уважать успехи других», - заключила свою речь профессор Наргиз Пашаева под бурные аплодисменты гостей торжественного вечера.

Профессор факультета востоковедения Оксфордского университета, руководитель Центра Низами Гянджеви при Оксфордском университете с британской стороны Эдмунд Херцог в своем выступлении отметил важность глубокого изучения Азербайджана и Кавказа в академических кругах Британии. Профессор Эдмунд Херцог сказал:

«Выступившая до меня профессор Наргиз Пашаева предоставила всестороннюю информацию о Британском фонде по изучению Азербайджана и Кавказа. Еще раз хочу подчеркнуть то, насколько важным вопросом для академических кругов Британии является глубокое изучение Азербайджана и Кавказа. Однако мне хотелось бы высказать некоторые мысли о ситуации в этой сфере в университетах Великобритании и других стран, рассказать о работах, проводимых по программе Низами Гянджеви в Оксфордском университете, и обменяться мнениями о будущих планах.

Сегодня исследования в Великобритании как по Азербайджану, так и по Кавказскому региону носят неполный характер. В рамках некоторых программ реализуются определенные разрозненные проекты касательно языков, на которых говорят в определенном регионе, некоторых странах региона. Однако в комплексе Азербайджан и его связи со странами другого региона все еще не исследуются в продолжительной и подробной форме. В какой сфере были проведены основные работы за эти более чем 20 лет после распада Советского Союза? В основном это были исследования, проведенные в рамках краткосрочных проектов. Некоторые из них дали прекрасные результаты. То есть, различные специалисты проводят в течение периода от трех до пяти лет определенные исследования по той или иной теме в рамках ряда проектов. Но с сожалением хочу отметить, что когда заканчивалось финансирование этих проектов, работы приостанавливались, и их результаты не ощущались. У нас вызывает большое сожаление то, что столь внутренне разнообразный и богатый регион был мало изучен, что такое государство, как Азербайджан, азербайджанская культура, страна, очень тесно связанная с соседними государствами, была мало изучена. В академических кругах Великобритании темы по Азербайджану обычно развивались в сокращенной форме и мизерном формате. При изучении этой части мира очень большое внимание должно уделяться связям различных стран. К примеру, при изучении проекта Большого Шелкового пути видно, что этот Шелковый путь проходит через Азербайджан. Эти исследования, глубокое изучение в широком контексте связей различных стран друг с другом имеют во все более глобализирующемся мире чрезвычайно большое значение. В Оксфорде к исследованиям, относящимся как к Азербайджану, так и к Кавказскому региону, всегда осуществлялся подход в широком контексте, и мы сегодня поддерживаем такое отношение. Когда профессор Наргиз Пашаева, профессор Роберт Хойланд четыре года назад, а возможно, и раньше, занялись этим вопросом, то я с большим чувством гордости увидел, что наше отношение и отношение Наргиз ханым совпадают. Это было для нас вдохновляющим фактором, на основании которого мы сначала запланировали трехлетний проект. То есть, целями были проведение в Оксфордском университете широких исследований по Азербайджану, в более широком контексте - по Кавказскому региону, работа над будущими перспективами этих исследований и рассмотрение путей их продолжения.

Сегодня вечером вам будет предоставлена более подробная информация об археологических аспектах проведенных нами работ. Проведение конференций, а также перевод определенных научных трудов как главное направление работы нашего Центра уже были подчеркнуты профессором Наргиз Пашаевой. Отмечу также и то, что данные работы в нашем университете - это направление, которое сможет вывести в новую плоскость исследования по Азербайджану и Кавказскому региону в целом, и мы работаем над этим. Еще раз считаю своим долгом подчеркнуть проведение исследований на аспирантском уровне. Вы знаете, что Оксфордский университет признан первым университетом среди различных вузов мирового масштаба. Мы сравнительно опередили университеты Северной Америки по поддержке, оказываемой аспирантам. Поддержка, оказываемая сейчас нами в рамках этой программы двумя докторами философии и двумя магистрами, является одним из очень высоких наших показателей. Пользуясь возможностью, хочу выразить свою признательность за финансовую поддержку Искендеру Халилову. Именно благодаря его поддержке возможно проведение этих работ. Первый этап нашего сотрудничества уже подходит к концу. Мы будем стараться, чтобы эта работа проводилась постоянно. Надеемся, что вместе с этим Фондом, изучающим Азербайджан и Кавказ, мы сделаем все возможное для изучения языков и истории народов Кавказского региона, для того, чтобы архитектура, искусство, археология и другие сферы в регионе стали неразрывной частью наших постоянных рабочих программ.

Что касается проведения исследований, то постоянная работа в этой сфере имеет чрезвычайно большое значение. Потому что только таким путем мы преуспеем в том, чтобы включить эти или другие предметы в постоянные учебные планы. Мы выражаем признательность Британскому фонду за поддержку, которая будет оказана в дальнейшем этой сфере, и надеемся, что проводимая нами работа будет продолжительной и долгосрочной. Считаю своим долгом отметить также следующее. Если бы профессор Наргиз Пашаева не отнеслась бы так профессионально к этой работе, то мы никогда не смогли бы достичь этих успехов. В рамках различных академических мероприятий я с 1980-х годов систематически посещал Кавказский регион. И мне редко доводилось встречаться с такими внутренне целеустремленными, решительными личностями, как профессор Наргиз Пашаева. То есть, с такими личностями мы можем быть успешны в реализации очень широких научных программ. В заключение считаю своим долгом донести до вас также сообщение вице-канцлера Луизы Ричардсон. Наш вице-канцлер выразила сожаление по поводу того, что не смогла сегодня присоединиться к нам. Однако она выражает свою признательность Наргиз Пашаевой и первому спонсору Центра Искендеру Халилову за поддержку, оказанную Центру Низами Гянджеви при Оксфордском университете. С ее стороны будет оказываться всесторонняя поддержка работам, которые в будущем Британский фонд будет осуществлять в этой сфере вместе с Оксфордом».

Учредитель Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа с британской стороны, лорд Малькольм Брус в своем выступлении подчеркнул, что толерантность в Азербайджане может стать примером для многих стран. Лорд Малькольм Брус сказал:

«Я единственный человек среди учредителей, у которого нет какой-либо ученой степени. Работа с таким Фондом, Оксфордским университетом и реализуемыми при университете программами - большая возможность для меня. Должен отметить, что как член парламента я был избран от Абердинского округа, что волей-неволей привело к возникновению моих связей с нефтяной сферой. Штаб-квартира BP расположена именно на территории округа, от которого я был избран. Когда я контактировал с представителями BP во время моих неоднократных визитов в Баку, то видел, что зачастую они недостаточно хорошо проинформированы об Азербайджане и о Кавказском регионе в целом. Однако за проведенное в Азербайджане время я приобрел очень интересный опыт, которым я хотел бы с вами поделиться. Одной из самых привлекательных особенностей Азербайджана является то, что на протяжении веков эта страна существует как благородное, светское общество. В то же время религиозная терпимость и толерантность являются одними из факторов, характеризующих эту страну. В настоящее время на фоне царящего в мире кризиса опыт Азербайджана заслуживает большого одобрения, и я надеюсь, что проводимая в этой области академическая работа будет играть важную роль в популяризации в мировом масштабе опыта этой страны. Именно поэтому любая оказанная как этому Фонду, так и этой программе помощь очень поможет в более широком применении взаимопонимания и самого современного опыта. Это работа, проводимая на благо как Великобритании, так и Азербайджана».

Руководитель Центра Низами Гянджеви при Оксфордском университете с британской стороны, профессор Оксфордского и Нью-Йоркского университетов Роберт Хойланд также отметил важность проведения мероприятия. Профессор Роберт Хойланд сказал:

«В первую очередь я хотел бы выразить особую признательность профессору Наргиз Пашаевой. Наша первая встреча с ней состоялась в 2013 году. В то время я хотел изучить возможности проведения археологических раскопок в Азербайджане, потому что проводимые мной ранее археологические раскопки в Сирии и Ираке, к сожалению, должны были завершиться досрочно. Самое прекрасное впечатление от нашей встречи заключалось в том, что у нас, можно сказать, было одинаковое желание осуществить эти работы бескорыстно, детально и без всякого вмешательства. Оказание молодым студентам всесторонней помощи как с финансовой, так и с интеллектуальной точки зрения являлось одной из объединяющих нас целей и идей. Эта первая инициатива постепенно привела нас к более широким горизонтам, в результате чего в Оксфордском университете был открыт научный центр, носящий имя Низами Гянджеви, были переведены с азербайджанского и русского языков на английский различные научные труды, благодаря чему были созданы более широкие возможности для студентов.

В подтверждение слов выступившего до меня Эдмунда Херцога отмечу, что для того, чтобы эта наша общая инициатива не носила временный характер и не приняла форму кратковременного проекта, мы добились учреждения Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ.

Таким образом, сердечно благодаря каждого из вас за то, что присоединились к этому мероприятию по учреждению Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, в частности хочу выразить свою признательность профессору Наргиз Пашаевой, которая является ведущей силой этой работы», - завершил выступления профессор Роберт Хойланд.

Британский фонд по изучению Азербайджана и Кавказа также оказал весомую поддержку археологическим раскопкам, проводимым учеными Центра Низами Гянджеви при Оксфордском университете в древнем городе Азербайджана Барде. В ходе мероприятия гостям были представлены результаты и находки этой научно-археологической экспедиции, руководимой известным ученым, профессором Робертом Хойландом. Презентацию в интерактивном формате представил доктор Пауль Вордсвос. Гости с большим интересом слушали доклад, в котором были раскрыты множество удивительных и уникальных фактов, доселе неизвестных общественности. Эти исследования являются очень важным научным достижением и, несомненно, войдут в историческую летопись Азербайджана.

Гости вечера поделились своими впечатлениями о презентации Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа

Сопредседатель Общества Англия-Азербайджан с британской стороны, член Палаты лордов парламента Великобритании лорд Майкл Герман отметил важность создания и деятельности Фонда: «Волшебство Азербайджана заключается в том, что многие не знают эту страну. Это замечательный край, который соединяет в себе Восток и Запад, Север и Юг, внесший уникальный вклад в развитие человечества, его культуру и наследие. Азербайджан вобрал в себя все лучшее исторического пути развития человечества. Поэтому очень важно знать об этой стране, изучать ее историю, культуру, вклад в развитие мировой цивилизации. Создание Британского фонда - это культурно-историческая необходимость, чтобы донести до мировой общественности истинную ценность Азербайджана для всего человечества. Великобритания окажет на этом пути всяческую поддержку».

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Акиф Ализаде подчеркнул деятельность профессора Наргиз Пашаевой в пропаганде национальных ценностей Азербайджана в Великобритании и Европе: «Проведение мероприятия в музее Альберта и Виктории в Лондоне является грандиозным событием и войдет в историю азербайджанской науки и культуры. Создание по инициативе Наргиз Пашаевой центра при Оксфордском университете, который назван именем великого Низами Гянджеви, и его успешная деятельность вызвали большой интерес в научных кругах. Поэтому выражаю искреннюю признательность член-корреспонденту НАНА, профессору Наргиз Пашаевой за то, что привнесла новое дыхание в нашу науку и делает столько благих дел во имя Азербайджана».

Директор Национального музея истории, академик Наиля Велиханлы отметила важность налаживания культурных мостов между Азербайджаном и Великобританией, расширения научной деятельности между музеями двух стран: «Участие ученых с мировым именем в этом мероприятии свидетельствует о том, насколько большое внимание приковано к этому поистине знаменательному историческому событию, вызывало огромный интерес среди деятелей культуры и науки, внесет свою значительную лепту в развитие наших отношений».

Декан факультета теологии БГУ, профессор Васим Мамедалиев также отметил большое значение деятельности Фонда в деле пропаганды толерантности: «Центр Низами Гянджеви при Оксфордском университете является первой и единственной научной структурой в Великобритании, изучающей Азербайджан, который завоевал уважение среди известных ученых. Созданный Британский фонд взял на себя благую миссию, которая воплощает в себе большие научные перспективы, фундаментальные исследования, будет способствовать расширению культурно-социальных связей».

В заключение гостям была представлена концертная программа с участием юного скрипача-вундеркинда Эльвина Ганиева и всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова, которая была встречена овациями гостей.

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