Таможенные органы Азербайджана выявили в 2016 году 9016 фактов правонарушений, из которых 513 носят преступный характер, в том числе связанный с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом говорится в статье председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдына Алиева, размещенной в понедельник на сайте ГТК.

«Так, в результате принятых таможенными органами решительных мер, с целью предотвращения незаконного ввоза наркотиков через таможенные границы, за 2016 год было выявлено 130 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. По этим фактам из незаконного оборота было выведено всего 1 тонна 136 килограммов 153 грамма наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 1 тонна 113 килограммов 998 граммов героина, 6,789 килограмма опиума, 3,881 килограмма марихуаны, 11,324 килограмма гашиша, 30,697 грамма метадона и др.

Ялчин Алиев, Г.Р.