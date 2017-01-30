Вопросы возможного сотрудничества между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и вузами Мексики обсуждены на встрече ректора БВШН Эльмара Гасымова с мексиканским послом в Азербайджане Родриго Лабардини и атташе посольства Марио Фернандезом.

Как сообщает пресс-служба БВШН, отметив важность развития связей между двумя странами в области образования, Р.Лабардини особо подчеркнул актуальность налаживания сотрудничества Бакинской высшей школы нефти с мексиканским Институтом нефти.

В свою очередь, Э.Гасымов рассказал об успехах вуза, достигнутых за короткий период времени, деятельности БВШН, организации учебного процесса и условиях, созданных для студентов. Он также проинформировал гостей о международных связях вуза с ведущими зарубежными университетами, крупными компаниями и организациями.

На встрече были обсуждены возможности реализации в рамках сотрудничества программ обмена студентами, профессорами и преподавателями, проведения совместной научной деятельности, а также организации «Дня Мексики» в БВШН.

Ялчин Алиев, Г.Р.