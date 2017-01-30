31 января 2017 года основателю АДР Мамед Эмину Расулзаде исполнилось 133 года.

Мамед Эмин Расулзаде родился 31 января 1884 года в поселке Новханы близ Баку в семье местного ахунда мечети. Несмотря на свои религиозные взгляды, отец Мамед Эмина отдал своего сына в светскую русско-татарскую школу, директором которой был С. М. Ганизаде.

Окончив школу, Мамед Эмин продолжил учебу в Бакинском техническом училище. В 1902 году 18-летний Мамед Эмин создает среди учащихся «Организацию мусульманской молодежи Мусават». В 1903 году появляется его первая статья о чистоте родного языка в газете «Шарги-Рус» («Русский Восток») — единственной в России газете, издававшейся на азербайджанском языке.

В 1904 году он вместе с Миргасаном Мовсумовым и Мамед Гасаном Гаджинским основал мусульманскую социал-демократическую организацию «Гуммет», бывшую автономной частью РСДРП. Был главным редактором партийных газет «Гуммет», «Текямул», «Йолдаш». Также писал статьи для непартийных газет «Иршад» и «Терегги», издаваемых Ахмед-беком Агаоглу.

Во время революции 1905 года Расулзаде активно сотрудничал с кавказскими большевиками — Сталиным, Наримановым, Азизбековым. Находился под наблюдением полиции в связи со своей революционной деятельностью.

После революции из-за репрессий царского режима в 1909 году выехал в Персию, где участвовал в революционных событиях, был одним из создателей Демократической партии. Стал первым редактором партийной газеты «Ирани-Ноу» (Новый Иран). В 1911 году после подавления иранской революции был вынужден уехать в Турцию. Сотрудничал с журналом «Турк юрду». В 1913 году после объявления амнистии по случаю 300-летия династии Романовых вернулся в Баку. Оставил старую партию «Гуммет» и стал создателем новой партии «Мусават».

После Февральской революции 1917 года участвовал в работе Кавказского мусульманского съезда, проходившего в апреле в Баку, и первого Всероссийского мусульманского съезда, прошедшего в мае 1917 в Москве. По предложению Расулзаде было принято постановление о необходимости федеративного устройства России.

После объединения партии «Мусават» с Тюркской партией федералистов в июне 1917 на 1-м съезде «Тюркской демократической партии Мусават» (26 — 31 октября, Баку) избран председателем ЦК.

После разгона большевиками 6 января 1918 года Всероссийского Учредительного Собрания участвовал в работе Закавказского Сейма, провозгласившего создание независимой Закавказской Демократической Федеративной Республики.

Возглавил Азербайджанский Национальный Совет, объявивший о создании Азербайджанской Демократической Республики просуществовавшей с 1918 по 1920 год. М.Э. Расулзаде является основателем Бакинского Государственного Университета (БГУ).

После установления Советской власти в Азербайджане (28 апреля 1920) покинул Баку, скрывшись в горной деревне Лагич. Был арестован ЧК и посажен в бакинскую тюрьму, но освобожден благодаря заступничеству Сталина и направлен в Москву, где работал в наркомате национальностей.

В 1922 году эмигрировал из СССР, выехав через Финляндию в Турцию. Издавал газету «Ени Гафгазия» («Новый Кавказ»). В 1931 году был выслан из Турции. Жил в Польше и Германии. Затем вновь вернулся в Турцию, где и скончался 6 марта 1955 года.

1news.az