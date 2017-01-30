В Баку состоялась презентация первого в стране и на Южном Кавказе предприятия по производству смазочных материалов.

Уже 1 февраля продукция компании Technoil ООО под брендом Technol, способная конкурировать с мировыми брендами данной отрасли, будет доступна всем автолюбителям Азербайджана.

На церемонии презентации предприятия и компании ее исполнительный директор Мурад Рафиев с уверенностью заявил, что Technol сможет полностью обеспечить потребности азербайджанского рынка смазочных масел, производя более 60 наименований продукции.

«Сырье для нашей продукции закупается у ведущих поставщиков и производителей, таких как Chevron, ADCO, Infineum. На заводе и в лаборатории установлено самое современное оборудование производства Германии, Великобритании, Японии»,- отметил М.Рафиев и добавил, что все это поможет предприятию конкурировать с мировыми брендами.

Исполнительный директор компании также отметил, что ассортимент производимой предприятием продукции включает в себя масла для автомобилей, мотоциклов, трансмиссионные масла, а также промышленные масла, что поможет удовлетворить все потребности азербайджанского рынка.

«На данный момент мощность производства составляет 100 тонн в сутки, однако скоро планируется увеличение производства до 200 тонн. Первоначально мы рассчитываем на местный рынок, но уже через несколько месяцев предполагается начать экспорт. В первую очередь в соседние страны, но затем мы расширим географию поставок», - заявил он.

Как отметил Рафиев, исследования рынка смазочных масел стран ближнего зарубежья подтверждают высокий экспортный потенциал азербайджанского предприятия.

Между тем, как отметил соучредитель компании Эльвин Гаджиев, важнейшая цель создания нового в стране производства - сломать стереотипы в Азербайджане.

«Нашей миссией является предоставить потребителям качество не только равное, но порой и превышающее в чем-то мировых лидеров и брендов за лучшую цену. Но кроме этого, мы хотим сломать стереотипы. Хотим доказать азербайджанским потребителям, что местному производству можно доверять и не сомневаться в нем», - заявил Гаджиев.

Он также отметил, что создавать большое производство достаточно нелегко, особенно в период кризиса, однако команде Technol это удалось, а также выразил благодарность государству за поддержку.

На церемонии также выступил известный всем азербайджанским автомобилистам ведущий DJТурал Юсифов, который стал официальным лицом бренда Technol.

«Я никогда не снимался в рекламе и рад, что в первый раз это случилось для азербайджанского бренда», - сказал ведущий и пожелал удачи марке Technol.

Удачи команде Technoil пожелал и завотделом Министерства экономики Мурад Абдуллаев. Он отметил, что создание подобного предприятия демонстрирует поддержку государства местному бизнесу и способствует усилению экспортного потенциала страны, созданию новых рабочих мест в нынешний кризисный период.

Отметим, что компания Technoil была основана в 2015 году, и лишь через год был запущен завод Technol, чью продукцию всего через пару дней, как сказал М.Рафиев, примерно на 50% дешевле аналогов смогут приобрести наши автомобилисты.

Быть первым всегда тяжело, но, уверены, что бренду Technol удастся всегда оставаться первым не по хронологии, а по качеству и уважению, которое он завоюет среди автолюбителей.

А автолюбителям, да и не только им, надо лишь поддержать местного производителя, который хочет и может сделать вклад в продвижение бренда Made in Azerbaijan.

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